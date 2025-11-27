Chiar și obiceiurile simple din bucătărie îți pot crește, fără să îți dai seama, nivelul colesterolului. De la excesul de ulei la evitarea fibrelor, iată, potrivit healthshots.com, șapte greșeli de zi cu zi, la care ar trebui să fii atent.

Colesterolul nu este în totalitate rău! Corpul nostru are nevoie de el pentru a construi celule și a produce hormoni. Dar atunci când nivelurile de LDL, sau „colesterol rău”, devin prea mari, se poate acumula în artere și, astfel, crește riscul bolilor de inimă.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, colesterolul ridicat contribuie la aproape 4,4 milioane de decese annual, la nivel mondial. Deși genetica și stilul de viață au un rol important, ceea ce se întâmplă în bucătăria ta contează mai mult decât crezi. Obiceiurile zilnice, de la cantitatea de ulei pe care o torni la prepararea alimentelor, până la cât de des prăjești mâncarea sau consume fibre, pot contribui la creșterea colesterolului. Iată cum poți să recunoști și să corectezi aceste greșeli.

Excesul de ulei sau unt îți poate crește colesterolul

Un strop de ulei poate părea inofensiv, dar este foarte ușor să exagerezi. Deși grăsimile sănătoase, precum uleiul de măsline, sunt benefice, în cantități moderate, utilizarea lor în exces poate duce la un aport caloric ridicat și, în timp, la creșterea nivelului de LDL (colesterol dăunător). Untul și ghee-ul, bogate în grăsimi saturate, ar trebui, de asemenea, limitate. În loc să torni direct din sticlă, măsoară uleiul cu o lingură sau folosește un spray. Alege opțiuni sănătoase pentru inimă, precum uleiul de măsline, de rapiță sau de avocado, pentru gătitul de zi cu zi.

Prăjirea frecventă a alimentelor crește colesterolul

Gustările crocante și prăjite sunt tentante, dar se numără printre principalii factori care cresc colesterolul. Prăjirea nu doar crește conținutul de grăsimi al alimentelor, dar produce și grăsimi trans, un tip de grăsimi asociate cu bolile de inimă. Nutriționista Vidhi Chawla spune că și consumul ocazional de alimente prăjite în baie de ulei poate afecta nivelurile de lipide. Coacerea, prăjirea cu aer (air-frying) sau grătarul sunt alternative mai sănătoase, care păstrează aroma alimentelor, fără excesul de grăsimi.

Evitarea ingredientelor bogate în fibre, o greșeală

Fibrele nu doar mențin sănătatea intestinului, ci joacă și un rol important în scăderea colesterolului. Specialiștii de la clinica Mayo explică faptul că fibrele solubile reduc absorbția LDL (colesterol rău) în fluxul sanguin. Alimente precum ovăzul, fasolea, varza de Bruxelles, merele și perele sunt alegeri excelente. Un studiu publicat în American Journal of Clinical Nutrition a constatat că un consum suplimentar de 10 grame de fibre alimentare pe zi reduce riscul de mortalitate prin boli de inimă cu 17%. Acest lucru arată importanța fibrelor pentru sănătatea inimii.

Excesul de sare și zahăr poate perturba metabolismul

Consumul excesiv de sare și zahăr poate perturba metabolismul. Aportul ridicat de sare este legat de hipertensiune, care afectează sănătatea inimii, în timp ce excesul de zahăr crește nivelurile de triglyceride – un alt factor de risc asociat colesterolului ridicat. Harvard Health Publishing subliniază că zaharurile ascunse se găsesc în alimente la care nu te-ai aștepta, precum pâine, supe, sosuri și dressinguri pentru salate. Chawla recomandă citirea cu atenție a etichetelor și alegerea opțiunilor fără zahăr sau cu un conținut redus de sodiu, ori de câte ori este posibil.

Nu păstra resturile de mâncare în grăsimi nesănătoase

Reîncălzirea alimentelor păstrate în recipiente unsuroase sau grase poate crește aportul de grăsimi oxidate, care sunt dăunătoare arterelor. Când mâncarea se răcește, grăsimea se solidifică, iar refolosirea repetată a aceluiași ulei îi deteriorează și mai mult calitatea. În schimb, păstrează resturile în recipiente din sticlă sau oțel inoxidabil și evită refolosirea uleiului – este una dintre cauzele ascunse ale colesterolului ridicat.

Ignorarea controlului porțiilor poate mări colesterolul

Chiar și alimentele sănătoase pot crește colesterolul dacă sunt consumate în exces. Mulți oameni subestimează dimensiunea porțiilor, mai ales când mănâncă acasă. Porțiile mari duc la un aport caloric crescut, ceea ce, la rândul său, crește nivelurile de trigliceride. Folosirea farfuriilor mai mici, servirea unor porții moderate la început și mâncatul conștient pot ajuta la menținerea controlului.

Sosurile și dressingurile procesate cresc colesterolul

Sticlele colorate de sosuri și dressinguri gata preparate pot părea convenabile, dar, adesea, sunt pline de grăsimi nesănătoase, sodiu și zaharuri adăugate – o combinație care poate crește în tăcere colesterolul și trigliceridele în timp. În schimb, optează pentru variante făcute în casă, din ingrediente benefice pentru inimă. Folosește iaurt grecesc, ulei de măsline, zeamă de lămâie și ierburi aromatice ca bază; sunt proaspete, gustoase și fără aditivi.