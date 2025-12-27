Perioada sărbătorilor vine, inevitabil, cu mese bogate, invitații repetate și tentații culinare greu de refuzat. Fără o minimă strategie alimentară, excesele se pot transforma rapid în kilograme în plus, avertizează nutriționistul Tania Fântână, care propune cinci lecții esențiale pentru a traversa Crăciunul și începutul de an fără dezechilibre majore.



„Corpul tău nu știe că e Crăciun; el știe doar că îi dai prea mult și prea des”, subliniază nutriționistul, explicând că organismul are aceleași nevoi ca în orice altă perioadă a anului. Prima regulă este păstrarea numărului obișnuit de mese, fără a transforma sărbătorile într-un „maraton gastronomic”. Pauzele dintre mese, hidratarea și mișcarea ușoară pot ajuta digestia și controlul porțiilor.

A doua lecție vizează presiunea socială. De sărbători, mesele se succed dintr-o invitație în alta, însă refuzul politicos sau luatul la pachet nu reprezintă o lipsă de respect, ci o formă de grijă față de propriul corp. Multe preparate tradiționale pot fi congelate și consumate ulterior, inclusiv în luna ianuarie.

Zahărul este un alt factor de risc în perioada sărbătorilor

Nutriționistul recomandă evitarea alimentelor cu grăsime vizibilă, principalele „bombe calorice” ale mesei festive. Carnea grasă, pielițele, maioneza și șoriciul pot aduce sute de calorii într-o cantitate mică. Chiar și preparatele tradiționale pot fi adaptate prin alegerea porțiunilor mai slabe și prin consumul lor ca fel principal, nu în combinații multiple.

Zahărul este un alt factor de risc în perioada sărbătorilor. Consumat în exces, mai ales sub formă de ciocolată și prăjituri între mese, acesta favorizează balonarea, oboseala și poftele constante. Soluția propusă este alegerea unui singur desert preferat, consumat strategic, nu degustarea haotică a mai multor dulciuri.

În final, mișcarea rămâne un aliat simplu și accesibil. Plimbările zilnice, mai ales după masă, susțin digestia, somnul și starea de spirit, fără a fi nevoie de sală sau echipament special.

Mesajul nutriționistului este clar: sărbătorile nu sunt o probă de rezistență gastronomică, ci un echilibru între gust, plăcere și sănătate, toate în aceeași farfurie.