Se știe că, dacă spunem cadouri și copii, primul gând ne duce către ciocolată. Știm cumva că e un cadou cu care nu vom da greș. Dar, dacă vorbim cu părinții acelor copii sau dacă noi suntem aceia, efectele consumului exagerat de zahăr și ciocolată asupra lor sunt greu de gestionat.

Suntem conștienți că gustul se formează încă din copilărie; cumva, copiii învață doza acestei „otrăvuri” atunci când sunt mici. Atunci se stabilește pragul/porția/cantitatea de referință.

Spre deosebire de noi, adulții, copiii au energie și când nu consumă zahăr/ciocolată. Chiar nu trebuie să îi copleșim la acest capitol cu cadourile.

De ce este bine să fim atenți la ciocolata clasică

Majoritatea produselor comerciale conțin: cantități mari de zahăr, grăsimi de slabă calitate, aditivi, cacao puțină, aromatizată artificial. Culmea este că fix ciocolata „pentru copii” are printre cele mai mari concentrații de zahăr, fiind foarte, foarte dulce.

La copiii mici, consumul excesiv poate duce la: agitație și iritabilitate, dificultăți de concentrare, tulburări digestive, carii, dereglări ale apetitului, creșterea preferinței pentru gustul dulce intens.

Important de reținut: zahărul este deja prezent din plin în deserturile de sărbători, în mâncare, băuturi și gustări. Ciocolata devine adesea doar „zahărul în plus”, mâncat chiar fără rost pe timpul zilei.

Ce alternative sănătoase avem la ciocolată?

Pasta de fructe, o alternativă naturală și festivă

Pasta de fructe este obținută din fructe pasate, uneori combinate cu puțin suc concentrat, fără adaos de zahăr rafinat. Oricum, nu strică să vă uitați pe etichetă când o cumpărați.

Forme sub care o găsim: rulouri de fructe, jeleuri naturale, batoane de fructe, foi deshidratate de fructe.

Beneficii:

conține fibre

are vitamine și antioxidanți

nu stimulează pofta compulsivă de dulce

este mai blândă cu glicemia

gust dulce natural, mai puțin agresiv

Este ideală pentru copii, deoarece:

seamănă cu „bomboanele”

are textură atractivă

nu creează dependență de dulce

Batoanele din nuci și fructe uscate fără zahăr

Acestea sunt unele dintre cele mai bune înlocuitoare ale ciocolatei clasice. Este bine însă să vă uitați pe ingrediente și să nu aibă zahăr adăugat sau zahăr ascuns sub diferite alte denumiri.

Ce conțin: nuci, migdale, caju, curmale, stafide, smochine, uneori cacao naturală, fără zahăr adăugat.

Pot avea și fructe mai exotice adăugate în compoziție, alături de baza obișnuită de fructe uscate, fără zahăr. Atenție, nu faceți confuzie cu fructele confiate. Acelea au mult zahăr în compoziție.

Beneficii:

grăsimi sănătoase, din nuci și semințe

fibre – prin deshidratare, se concentrează conținutul de fibre

minerale (magneziu, fier, zinc)

senzație de sațietate – e un dulce care te satură, pe care îl simți și în stomac

eliberare lentă a energiei, pe măsură ce este consumată de cei mici

Comparativ cu ciocolata:

– oferă energie stabilă, nu dau „vârfuri” glicemice, nu cresc pofta de dulce, nu dau „dependență”.

Cadoul perfect echilibrat poate fi compus din: o jucărie sau o hăinuță, o carte specifică vârstei, o plasă cu fructe proaspete, rulouri din pastă de fructe, fructe uscate, nuci. Totul hrănitor, dulce, fără efecte secundare, ușor de folosit și în zilele următoare, nimic care să declanșeze un tantrum sau să devină greu de negociat în ceea ce privește gramajul sau porția de consum.

Zahărul este oricum prezent în multe alimente deja existente pe masa de sărbători. Cei mici oricum vor fi agitați de schimbarea locației sau de prezența unor persoane străine în casă ori pe care nu le-au mai văzut de mult. Excesul de zahăr consumat este vârful aisbergului necesar ca ziua să fie foarte greu de gestionat de toată lumea prezentă în casă.

Nu îi lipsiți pe cei mici de nimic esențial dacă nu le veți da (multă) ciocolată în aceste zile. Nutrienții, ceea ce îi ajută să crească atât fizic, cât și emoțional, se află fie pe masă, fie în brațele voastre.