Toamna este momentul perfect să îți întărești sistemul imunitar cu ajutorul ingredientelor de sezon. În loc să cumperi suplimente, poți pregăti acasă shot-uri naturale, pline de vitamine și antioxidanți, pe care să le congelezi în porții mici și să le folosești iarna, atunci când organismul are cea mai mare nevoie de protecție.

Shot cu ghimbir, lămâie și miere (clasicul anti-răceală)

Ingrediente:

200 g ghimbir proaspăt

3 lămâi mari

3 linguri miere crudă (sau sirop de agave, pentru varianta vegană)

Mod de preparare:

Curăță ghimbirul și dă-l pe răzătoare, apoi stoarce lămâile. Amestecă totul în blender cu puțină apă până devine o pastă omogenă. Strecoară lichidul și adaugă mierea. Toarnă-l în forme de gheață și congelează-l.

Cum se folosește: dezgheață un cub dimineața și amestecă-l cu puțină apă călduță.

Shot cu turmeric, portocală și piper negru (antioxidant și antiinflamator)

Ingrediente:

2 portocale mari

1 linguriță turmeric pudră sau 3 cm turmeric proaspăt

un vârf de cuțit de piper negru (activează curcumina)

1 lingură miere sau sirop de arțar

Mod de preparare:

Stoarce portocalele și amestecă sucul cu turmericul, piperul și mierea. Toarnă compoziția în recipiente mici (de exemplu, tăvi de gheață sau pahare de 30 ml) și congelează.

Cum se folosește: poți dizolva shot-ul într-un pahar cu apă caldă sau într-un smoothie de dimineață.

Shot cu sfeclă roșie, morcov și măr (bun pentru detox)

Ingrediente:

1 sfeclă mică

2 morcovi

1 măr

zeama de la o jumătate de lămâie

Mod de preparare:

Pune toate ingredientele în storcător sau blender. Dacă folosești blenderul, adaugă puțină apă și strecoară sucul obținut. Distribuie în forme mici și congelează.

Cum se folosește: ideal dimineața, pe stomacul gol, pentru un plus de energie și vitalitate.

Sfat: Poți folosi forme de gheață cu capac pentru a evita oxidarea și poți eticheta fiecare tip de shot. În sezonul rece, e suficient un shot pe zi pentru a susține imunitatea în mod natural.