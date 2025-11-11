Mare parte din diversitatea de diete par concepute să eșueze, în loc să te ajute să slăbești. Potrivit today.com, acest lucru se întâmplă pentru că, în general, aceste dieta se bazează pe schimbări dramatice în meniu sau pe impunerea unor restricții severe. Practic, ele pot avea efect, pe termen scurt, dar este foarte greu să le menții și să devină un stil de viață. Totuși, recent, a fost descoperit un nou principiu, o strategie formată din doar trei cuvinte, ce revoluționează lumea dietelor.

De ce eșuează dietele?

Majoritatea dietelor pornesc de la principiul să mănânci mai puțin din ceva, indiferent dacă vorbim despre restricție calorică, reducerea grăsimilor și zahărului sau a altor ingredient.

La polul opus, experții poziționează dieta mediteraneeană, aceasta fiind centrată pe creșterea consumului de alimente nutritive care îți plac și permite, ocazional, chiar și un pahar de vin.

Ideea din spatele noii strategii a revoluționării dietelor

Conceptul nou apărut pe piața dietelor, potrivit căruia adăugarea de alimente sănătoase în meniu este mai eficientă și mai sustenabilă decât restricția este apreciat de nutriționiști și pare că va revoluționa slăbitul.

Sinteza acestui nou concept al dietelor se rezumă la trei cuvinte, ce pot schimba mentalitatea, ajutându-te să slăbești: „Adaugă, nu elimina”.

Cum funcționează dieta care se ghidează după acest principiu

Fundamentul acestui nou concept din lumea dietelor se rezumă la un principiu simplu: poți mânca mai multe alimente nutritive, fără a fi nevoit să excluzi ceea ce îți place.

Nutriționista Kylie Sakaida explică modul în care ea pune în practică această mentalitate. Ea spune că atunci când are poftă de o gofră alege toppinguri nutritive, precum iaurt grecesc și unt de arahide pentru proteine, banane pentru fibre, și nuci pentru grăsimi sănătoase și textură crocantă.

„Amintește-ți mereu să te concentrezi pe ce adaugi, nu pe ce elimini din farfurie”, spune Sakaida.

La rândul său, nutriționista Ilana Muhlstein, care a slăbit 45 de kilograme, dezvăluie cum a procedat: în loc să-și nege o poftă, ea a făcut câte o pauză și apoi a băut un pahar cu apă, alături de o gustare nutritivă. Astfel, spune Muhlstein, a reușit ca mai târziu să nu cadă în capcana de a mânca excesiv.

De ce contează să adaugi alimente, nu să le elimini din dietă

Noua abordare „adaugă, nu elimina” te poate ajuta să mănânci mai multe alimente nutritive, fapt ce îți poate îmbunătăți sănătatea generală și, vident, te poate ajuta să slăbești a explicat nutriționista Frances Largeman-Roth.

De exemplu, majoritatea oamenilor nu consumă suficiente fibre, iar sănătatea lor intestinală, nivelul glicemiei și menținerea greutății corporale devin problematice.

Fibrele, combinate cu proteine, încetinesc digestia și te ajută să te simți sătul și să nu mai mănânci mult. De exemplu, în loc să elimini din meniul tău pâinea sau brânza, poți continua să le consume, dar asociate cu alimente bogate în fibre și proteine.

„Să adaugi toppinguri preparatelor poate crește numărul de calorii al acestora, dar poate aduce aduce organismului și nutrienți importanți”, spune Largeman-Roth. În plus, poftele alimentare nesănătoase pot fi mai reduse, deci vei reuși să slăbești mai ușor.

Potrivit lui Largeman-Roth, această mentalitate nouă poate revoluționa lumea dietelor și poate duce la eliminarea abordării restrictive a meniurilor.

Cum să începi să mănâncă după principiul „Adaugă, nu elimina!”

Adaugă proteine slabe și legume peste paste

Pune fructe, nuci și semințe în iaurt sau terciul de ovăz

Întinde avocado sau hummus pe sandvișuri

Adaugă mai multe leguminoase în supe, tocănițe și chili

Umple omletele cu legume și brânză slabă

Scopul final nu este doar să slăbești, ci să te și bucuri de mâncare, iar alimentația să devină un lucru pozitiv în viața ta, nu un motiv de frustrare.