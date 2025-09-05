2.100 hectare sunt scoase la licitație de catre ADS, pentru tinerii fermieri / Durata concesiunii este de 20 de ani / Documentele necesare

Agenția Domeniilor Statului (ADS) a anunțat organizarea unei licitații publice pentru concesionarea unor suprafețe de teren agricol, pentru tinerii fermieri, cu vârsta până în 40 de ani.

Este vorba de 2.100 hectare din 16 județe: Timiș, Tulcea, Vâlcea, Argeș, Brăila, Brașov, Botoșani, Călărași, Galați, Sibiu, Ialomița, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Teleorman. Lista terenurilor poate fi văzută aici.

Conform anunțului de pe site, Agenția Domeniilor Statului (A.D.S.) anunță posibilitatea concesionării terenurilor neagricole, inclusiv vegetație forestieră, terenuri neproductive care pot fi amenajate pentru producție agricolă, drumuri tehnologice și de exploatare agricolă, precum și ape – bălți.

Nivelul redevenței pentru aceste terenuri este stabilit la 100 kg grâu/ha/an, conform standardelor SR EN 15587:2019 și SR 13548:2013.

Pentru terenurile aferente curților construcțiilor, redevența este variabilă, fiind calculată diferențiat în funcție de unitățile administrative și tipul acestora. Durata concesiunii este de 20 de ani.

Documentele necesare pentru solicitare

Solicitanții interesați trebuie să depună cererile la sediul A.D.S. (Str. Știrbei Vodă nr. 43, Sector 1, București) sau să le transmită prin poșta electronică la adresa agentia@domeniilestatului.ro, împreună cu următoarele documente:

Cerere de principiu (Anexa nr. 1a la Procedură), care trebuie să includă: nume, prenume, data nașterii, studii, domiciliul, comuna și județul pe raza căruia se află terenul solicitat și suprafața dorită.

Copie după cartea de identitate a solicitantului.

Copii ale diplomelor de studii de profil, conform condițiilor de eligibilitate.

Declarație pe propria răspundere (Anexa nr. 4 la Procedură) din care să reiasă că solicitantul nu a avut contracte anterioare cu A.D.S. reziliate din culpa sa și că nu are restanțe la plățile datorate în baza contractelor încheiate cu A.D.S.

Condiții de eligibilitate

Procedura de contractare este deschisă oricărei persoane fizice române care îndeplinește condițiile prevăzute de art. 4 alin. (1) lit. c¹) din Legea nr. 268/2001.

Persoanele care au refuzat semnarea procesului verbal de adjudecare sau a contractului de concesiune/arendă la ședințele de negociere sau licitație organizate anterior de A.D.S. nu vor putea participa la viitoarele licitații pentru concesionarea terenurilor destinate agriculturii.

Procedura de înregistrare

La depunerea documentelor, fiecărui solicitant i se va atribui un cod unic de înregistrare, care va fi folosit pentru toate notificările viitoare. Lista solicitanților eligibili va fi publicată pe site-ul A.D.S. în termen de maxim 30 de zile de la încheierea termenului de depunere a cererilor.

Pentru informații suplimentare, solicitanții se pot adresa direct A.D.S. sau pot consulta procedura disponibilă pe site-ul instituției.