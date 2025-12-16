Comisia Europeană pregătește pentru perioada 24-30 mai 2026, la Bangkok, o misiune comercială agroalimentară la nivel înalt.

Vizita va fi găzduită de Christophe Hansen, comisarul European pentru agricultură și alimentație. Scopul acestei vizite este de a facilita exporturile europene de produse agricole și băuturi către Thailanda și de a extinde prezența UE în Asia de Sud-Est.

Comisia Europeană invită în special reprezentanții mediului de afaceri din următoarele sectoare să aplice:

produse agricole procesate, inclusiv produse de cofetărie,

lactate,

produse din carne de vită, carne de pasăre și carne de porc,

vin, bere și băuturi spirtoase,

ulei de măsline,

fructe și legume.

Miza: stabilirea de contacte de afaceri directe, în Bangkok

Reprezentanții sectorului agroalimentar european vor beneficia de o platformă excelentă pentru a descoperi funcționarea pieței thailandeze și pentru a stabili contacte de afaceri directe în Bangkok. Aceștia vor avea oportunitatea de a promova standardele alimentare de înaltă calitate ale Europei, indicațiile geografice, precum și produsele ecologice ale UE.

Vizita în Thailanda se va concentra pe:

îmbunătățirea înțelegerii condițiilor de acces la piața de import a Thailandei

identificarea de noi oportunități pentru produsele UE,

participarea la activități business-to-business și

participarea la vizite la magazinele de vânzare cu amănuntul și la fața locului.

Delegații vor putea participa la târgul Thaifex Anuga Asia la Bangkok, unde UE va fi prezentă cu un pavilion și va participa la întâlniri specifice de tip business-to-business (inclusiv cu cumpărători, importatori și comercianți cu amănuntul din regiunea Asiei de Sud-Est) în contextul târgului.

Călătorii și cazare

Participanții sunt obligați să își acopere singuri costurile zborurilor și cazării. Toate evenimentele de afaceri din programul oficial, inclusiv transportul local, vor fi organizate și acoperite de Comisia Europeană.

Întrebările practice pot fi adresate Agenției Executive pentru Cercetare la următoarea adresă de e-mail: REA-AGRI-EVENTS@ec.europa.eu

Selecția reprezentanților de afaceri se va face în funcție de categoria de produse și echilibrul geografic al delegației, de dimensiunea companiilor care aplică, acordându-se prioritate întreprinderilor, în special IMM-urilor, față de asociații. În acest context, se va lua în considerare și capacitatea candidaților de a desfășura activități comerciale internaționale.

Candidații interesați sunt invitați să se înscrie. Termenul limită pentru depunerea candidaturilor este 19 decembrie 2025 .