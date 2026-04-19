Asociația Industriei de Protecția Plantelor din România (AIPROM) susține reglementarea utilizării dronelor pentru aplicarea produselor fitosanitare, dar atrage atenția că legislația trebuie să fie fundamentată științific și să includă reguli clare de utilizare, pentru a evita riscurile asupra mediului și sănătății.

Poziția organizației vine în contextul amendamentelor propuse la proiectul de lege care vizează modificarea cadrului legal privind utilizarea durabilă a pesticidelor în România.

AIPROM consideră că inițiativa legislativă este necesară, în condițiile în care la nivel european nu există încă norme sau ghiduri privind utilizarea dronelor în acest scop. În acest context, definirea unui cadru național este văzută ca un pas important pentru fermieri, operatori de drone și autorități.

Reprezentanții industriei arată că dronele sunt deja utilizate în agricultura de precizie, atât în România, cât și la nivel global, fiind folosite pentru monitorizarea culturilor și aplicarea localizată a tratamentelor. Tehnologia permite optimizarea resurselor și este parte din procesul de digitalizare a agriculturii.

- articolul continuă mai jos -

În același timp, AIPROM subliniază că aplicarea produselor de protecție a plantelor cu ajutorul dronelor trebuie să se bazeze pe studii științifice și pe reguli clare de autorizare. Organizația susține introducerea obligativității ca instrucțiunile de utilizare prin drone să fie menționate explicit pe eticheta produselor, în baza unor teste specifice.

Un alt punct esențial vizează diferențierea între aplicarea clasică, terestră, și cea realizată cu drone. Potrivit AIPROM, cele două metode nu pot fi tratate identic, din cauza diferențelor tehnice, precum volumul de apă utilizat, deriva substanțelor sau modul de aplicare.

„O abordare fără asigurări bazate pe date tehnice și pe știință ar fi riscantă”, avertizează organizația, care insistă asupra necesității testelor dedicate pentru această tehnologie.

AIPROM mai arată că testarea specifică pentru utilizarea dronelor este esențială pentru a garanta atât eficacitatea tratamentelor, cât și siguranța pentru mediu și utilizatori. În lipsa acestor evaluări, există riscul unor aplicări ineficiente sau al apariției rezistenței la tratamente.

Organizația susține adoptarea legislației naționale, cu condiția respectării cerințelor europene de etichetare și clasificare a produselor, și afirmă că inovația în agricultură trebuie însoțită de responsabilitate.

AIPROM reprezintă companii care acoperă peste 85% din piața produselor de protecție a plantelor din România și este membră a CropLife Europe.