Alegerea alimentelor în timpul sarcinii rămâne o provocare pentru mulți viitori părinți, în lipsa unor informații clare și ușor de verificat direct la raft. Brânzeturile din lapte crud, mezelurile sau peștele crud sunt printre produsele care trebuie evitate, din cauza riscului de infecții precum listerioza, salmoneloza sau toxoplasmoza, care pot afecta dezvoltarea fătului, transmite MEDIAFAX.

Experiența incertitudinii la cumpărături a stat la baza unei inițiative personale. Un tânăr francez de 29 de ani, Thomas Guien, a povestit că, în urmă cu doi ani, în perioada în care partenera sa era însărcinată, a întâmpinat dificultăți în alegerea produselor: „Când eram la supermarket, eram puțin pierdut, chiar în panică. Îmi puneam o mulțime de întrebări când alegeam produsele”, a declarat acesta pentru publicația Ouest-France.

Nemulțumit de soluțiile existente, pe care le-a considerat greu de utilizat sau incomplete, acesta a decis să dezvolte propria aplicație. „Există aplicații, dar nu am găsit nimic clar, simplu și rapid care să liniștească viitorii părinți atunci când își fac cumpărăturile”, a explicat el.

Aplicația, numită Liv, a fost lansată la finalul lunii februarie și funcționează prin scanarea codului de bare al produselor, direct în magazin. În câteva secunde, utilizatorii primesc o evaluare a riscurilor, pe baza ingredientelor și a modului de procesare.

Rezultatele sunt afișate printr-un cod de culori: verde pentru produse considerate sigure, portocaliu pentru cele care trebuie consumate cu precauție și roșu pentru alimentele de evitat în sarcină.

Potrivit dezvoltatorului, aplicația nu înlocuiește consultul medical, ci oferă recomandări bazate pe date actualizate constant. Pentru construirea bazei de informații, au fost utilizate date oficiale ale autorităților franceze pentru siguranță alimentară, baza nutrițională Ciqual și platforma Open Food Facts. De asemenea, proiectul a fost realizat în colaborare cu un medic ginecolog și un dietetician.

Pe lângă funcția de scanare, aplicația include și un spațiu de discuții, unde utilizatorii pot adresa întrebări și pot împărtăși experiențe legate de sarcină.

Primele 10 scanări sunt gratuite, după care aplicația funcționează pe bază de abonament. În perioada următoare, dezvoltatorul intenționează să adauge funcții de personalizare, inclusiv pentru femeile cu diabet, precum și o secțiune dedicată recomandărilor de restaurante potrivite pentru gravide.