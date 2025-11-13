Compania de distribuţie de bunuri de larg consum Aquila a raportat un profit net în scădere la 34 milioane de lei, în primele nouă luni din acest an, ca urmare, în principal, a majorării costurilor cu salariile şi a diferenţelor de curs valutar, precum şi a impozitului minim de 1% pe cifra de afaceri, a anunţat compania în raportul transmis Bursei de la Bucureşti, transmite Agerpres.

“În perioada ianuarie – septembrie 2025, EBITDA (profitul înainte de taxe, deprecieri, amortizări, n.r.) a continuat trendul ascendent, cu un avans de 5%, până la 130 milioane de lei. Profitul net aferent primelor 9 luni din 2025 s-a situat la 34 milioane de lei, în scădere comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, ca urmare, în principal, a majorării costurilor cu salariile şi a diferenţelor de curs valutar, precum şi a impozitului minim de 1% pe cifra de afaceri, procentul de impozitare ajungând la aproximativ 50% din profitul brut înregistrat în România”, se arată în documentul citat.

Veniturile companiei s-au cifrat la aproximativ 2,5 miliarde lei în perioada ianuarie-septembrie 2025, în creştere cu 17% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, evoluţie susţinută în principal de creşterea organică şi sinergiile create în segmentul de afaceri distribuţie, care au generat aproximativ 95% din cifra de afaceri a companiei.

“Integrarea companiilor achiziţionate şi investiţiile realizate în ultimii ani au generat sinergii vizibile în 2025, care se reflectă în trendul ascendent al veniturilor şi EBITDA. Acestea vor continua să se amplifice pe măsură ce vânzările ating potenţialul optim. În luna noiembrie aniversăm patru ani de la listarea companiei la Bursa de Valori Bucureşti, un moment cheie în evoluţia Aquila, când ne-am asumat obiectivele ambiţioase de a creşte cifra de afaceri cu 50% şi de a dubla EBITDA până în 2026, având ca reper anul listării”, a declarat Cătălin Vasile, CEO al companiei, în comunicat.

În primele 9 luni din 2025, în structura veniturilor, segmentele de afaceri distribuţie şi logistică au înregistrat creşteri de 18%, respectiv 21%, în timp ce segmentul de afaceri transport a înregistrat o scădere de 4%. Canalele de distribuţie cu cel mai mare ritm de creştere au fost canalul HoReCa (+30%) şi de vânzare retail tradiţional (+25%).

Vânzările aferente brandurilor proprii, care includ 126 de articole, au depăşit 105 milioane de lei, în creştere cu 19% faţă de perioada ianuarie-septembrie 2024. Veniturile aferente brandurilor proprii din categoria produselor alimentare au înregistrat un avans de 18% iar cele din categoria produselor non-alimentare au crescut cu 29%.

Aquila este unul dintre cei mai mari jucători din sectorul distribuţiei de bunuri de larg consum din România şi regiune, având un model de afaceri integrat care acoperă distribuţia, logistica, transportul pe multiple categorii de temperatură de produse alimentare sau nealimentare, precum şi activităţi de producţie.

Fondată în 1994 de antreprenorii Alin Adrian Dociu şi Constantin Cătălin Vasile, compania a fost listată la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) în noiembrie 2021. Din grup fac parte 6 companii: Aquila Part Prod Com SA (compania-mamă) şi filialele sale Printex SA, Trigor AVD SRL (din Republica Moldova), Romtec Europa SRL, Parmafood Group Distribution SRL, Parmafood Trading SRL şi Kitax Kft din Ungaria.

Compania are peste 3.500 de angajaţi, inclusiv 5% străini.