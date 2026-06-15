Sectorul lactatelor din Statele Unite traversează o transformare majoră, devenind un actor important în producția de energie regenerabilă. Potrivit unui raport al American Biogas Council (ABC), capacitatea de producție a biogazului din fermele de lapte s-a triplat din 2020 până în prezent, pe fondul unor investiții care se apropie de 4 miliarde de dolari.

În prezent, la nivelul SUA funcționează 496 de sisteme de biogaz bazate pe digestie anaerobă, tehnologie care transformă gunoiul de grajd și alte deșeuri organice în energie utilizabilă. Evoluția marchează o schimbare semnificativă pentru industria lactatelor, care își diversifică astfel sursele de venit și contribuie totodată la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Gunoiul de grajd, transformat în energie pentru sute de mii de locuințe

Infrastructura existentă procesează anual deșeurile provenite de la aproximativ 2,5 milioane de vaci de lapte. În total, peste 16 miliarde de galoane de gunoi de grajd sunt transformate în energie regenerabilă, generând o capacitate anuală de aproximativ 84 miliarde de picioare cubice (Bcf) de biogas, potrivit dairynews.today

Această producție este echivalentă cu aproximativ 52,3 milioane MMBtu de energie curată și poate alimenta circa 680.000 de gospodării americane, demonstrând rolul tot mai important al fermelor zootehnice în securitatea energetică regională.

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Creșterea sectorului s-a accelerat în ultimii ani. Numai în 2025 au fost puse în funcțiune 38 de noi instalații de procesare a biogazului, care au adăugat aproximativ 9 miliarde de picioare cubice la capacitatea anuală de producție.

Valoarea investițiilor aferente acestor proiecte a fost estimată la circa 800 de milioane de dolari, cele mai active state fiind Texas, Idaho și Wisconsin.

Potrivit specialiștilor, interesul pentru astfel de investiții este stimulat atât de cererea în creștere pentru energie verde, cât și de oportunitatea fermierilor de a valorifica deșeurile agricole într-un mod profitabil.

Instalațiile aflate în funcțiune elimină anual aproximativ un milion de tone de emisii de metan

Pe lângă veniturile suplimentare generate pentru ferme, sistemele de biogaz contribuie semnificativ la reducerea impactului asupra mediului.

Conform American Biogas Council, instalațiile aflate în funcțiune elimină anual aproximativ un milion de tone de emisii de metan, efect comparabil cu retragerea din circulație a circa 5,9 milioane de automobile alimentate cu benzină.

Această reducere a emisiilor este deosebit de importantă, având în vedere că metanul este considerat unul dintre cele mai puternice gaze cu efect de seră.

65% dintre sistemele existente purifică biogazul

Majoritatea instalațiilor dezvoltate în fermele de lapte americane produc gaz natural regenerabil (RNG). Aproximativ 65% dintre sistemele existente purifică biogazul și îl injectează direct în rețelele de distribuție a gazelor naturale.

Restul de 35% utilizează biogazul pentru producerea locală de energie electrică și căldură, reducând costurile energetice ale fermelor și sporind autonomia acestora.

În ciuda expansiunii accelerate, American Biogas Council estimează că doar 14% din potențialul total de producție a biogazului din Statele Unite este valorificat în prezent.

Organizația identifică încă 2.955 de ferme de lapte care ar putea implementa sisteme similare de digestie anaerobă. Dacă toate aceste proiecte ar deveni operaționale, producția anuală de biogaz ar putea crește cu încă 186 miliarde de picioare cubice, mai mult decât dublând capacitatea actuală.

Specialiștii consideră că dezvoltarea biogazului în sectorul lactatelor oferă un model de integrare între agricultură și energia regenerabilă, cu beneficii economice, energetice și de mediu care ar putea inspira și alte regiuni ale lumii.