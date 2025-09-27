Zece preparate cu avocado, sănătoase, rapide și delicioase/ Avocado este unul dintre cele mai versatile și mai la modă ingrediente alimentare

Avocado este unul dintre cele mai versatile ingrediente din bucătărie. Poate fi folosit în salate, creme, sosuri și chiar deserturi. Textura sa untoasă și gustul delicat îl fac potrivit pentru rețete sănătoase, rapide și delicioase.

Ai grijă să alegi avocado bine copt și să îl depozitezi în condiții optime pentru a-și păstra gustul și prospețimea.

Zece preparate cu avocado

1. Avocado umplut

Se taie fructul de avocadă pe jumătate, în lungime. Se scobește pulpa și se umple cu salată de ton, pui, legume, după gust. Perfect pentru o masă ușoară.

2. Cheesecake cu avocado și lămâie

Un desert cremos și surprinzător, unde avocado adaugă o textură fină și o nuanță de verde deschis, combinată cu prospețimea lămâii. Opțional poți pune un strat de biscuiți măcinați și amestecați cu unt, ca bază. Apoi se amestecă avocado cu brânza, zahărul și smântâna, împreună cu zeama de lămâie și se lasă totul la răcit.

3. Supă cremă de avocado și dovlecel

O supă-cremă ușoară, ce poate fi servită caldă sau rece. Ideală pentru o cină sănătoasă.

4. Guacamole cu somon afumat

Un aperitiv elegant, gata în câteva minute, dar cu o combinație spectaculoasă de arome. Se prepară o cremă de guacamole (fără roșii) și se unge pe mici felii de pâine prăjită. Se decorează cu somon.

5. Smoothie cu avocado și iaurt

O băutură hrănitoare și cremoasă, potrivită pentru micul dejun sau gustări sănătoase.

6. Hummus cu avocado

O variantă modernă a hummusului clasic, mai cremoasă și mai aromată, excelentă servită cu lipii sau legume crude.

7. Quesadilla cu curcan și avocado

Tortilla rumenită la tigaie, se umple cu carne de curcan, brânză și felii de avocado. Este o rețetă rapidă cu influențe mexicane.

8. Somon la abur, grătar sau cuptor cu avocado

Somonul, bogat în omega-3, se combină cu un guacamole de avocado pentru un preparat ușor și nutritiv.

9. Pui în sos de avocado

Pieptul de pui se prepară la cuptor sau la grătar și se servește cu un sos de avocado, coriandru și iaurt, o combinație sănătoasă și gustoasă.

10. Avocado cu creveți și sos de maioneză

Se taie în două avocado și se acuperă cu creveți gătiți și un sos de maioneză, lămâie și ketchup. Foarte rapid, dar de mare efect.

Beneficiile consumului de avocado