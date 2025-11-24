Nestle România a continuat pentru al cincilea an consecutiv proiectul „Pădurea de Miere”, plantând încă 10.000 de salcâmi pe o suprafaţă de două hectare pe raza municipiului Olteniţa, judeţul Călăraşi, potrivit unui comunicat al companiei.

Pădurea de Miere Nestle este un concept inovator lansat de companie în România, combinând atât regenerarea forestieră pentru o mai bună absorbţie a dioxidului de carbon din atmosferă, dar şi crearea unui ecosistem atractiv apiculturii din ţara noastră, pentru că salcâmul este principala specie forestieră meliferă din România, transmite Agerpres.

Anul acesta, aproape 200 de voluntari, angajaţi şi parteneri Nestle, precum şi din partea Asociaţiei Re-Autentic, au participat voluntar la plantarea celor 10.000 de puieţi de salcâm în Olteniţa, aproape de Dunăre, continuând astfel campania de reîmpădurire în zona de câmpie a Munteniei în cadrul căreia au fost deja plantaţi în total 95.000 de salcâmi. Din 2020 până în prezent, Nestle a plantat 120.000 de copaci în România.

„Ne bucurăm că am găsit la Olteniţa deschiderea pentru acest proiect de sustenabilitate care va aduce beneficii economice şi de mediu întregii comunităţi locale. Pădurea de salcâm pe care am început să o plantăm aici va contribui semnificativ la reducerea amprentei de dioxid de carbon, prin procesul de fotosinteză, pentru că o plantaţie de 6 ha poate absorbi peste 90 de tone CO2 anual, în condiţiile în care densitatea de plantare va fi una mai ridicată. Prin “Pădurea de Miere”, echipa Nestle România şi partenerii lor creează un impact pozitiv asupra ecosistemului local, sprijinind refacerea terenurilor şi stabilizarea biodiversităţii”, a declarat Cătălin Nechifor, Asociaţia Re-Autentic, citat în comunicat.

Proiectul vizează în mod concret refacerea solurilor afectate, susţinerea biodiversităţii şi crearea unui mediu armonios atât pentru oameni, cât şi pentru albine. În general, producţia de miere de salcâm la hectar se situează între 800 şi 2.000 kg, ceea ce înseamnă că pentru întreaga plantaţie de salcâm se pot obţine până la 8-10 tone de miere, în condiţiile în care vor fi încurajaţi şi apicultorii locali şi promovaţi pe cale de consecinţă atât de autorităţile locale, cât şi cele judeţene.

“Mierea este unul din miracolele naturii, dar acum albinele au nevoie de sprijinul omului pentru crearea de noi zone propice albinelor şi comunităţii apicultorilor din ţara noastră. Suntem bucuroşi că putem contribui, pentru al cincilea an consecutiv, la regenerarea patrimoniului forestier al României. Ne bucurăm că avem în Asociaţia Re-Autentic şi în Primăria comunei Olteniţa parteneri alături de care să contribuim la măsuri concrete de prezervare a mediului şi ocrotire a biodiversităţii în România”, a afirmat Irina Siminenco, Corporate Affairs Manager, Nestle România.

Grupul Nestle este prezent în România din 1995. În ultimii 4 ani compania a plantat 110.000 de copaci, care vor contribui la atingerea obiectivului de net zero emisii de carbon până în 2050.