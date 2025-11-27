Teama de a prepara mușchiul de vită Wellington este justificată, trebuie ceva experiență în ale gătitului pentru ca aluatul să fie copt, dar carnea să păstreze culoarea roz de vită medium well și să rămână suculentă.

Pentru cei care iubesc Wellington-ul și nu se încumetă să treacă direct la mușchiul de vită, iată o variantă safe, vegetariană, bună și pentru post (atenție la aluat sa nu aibă ouă, unt, lapte) cu ciuperci și spanac,

Ingrediente

1 foaie de aluat foietaj

3 cepe

1 cățel de usturoi

300 de g de spanac

4-6 ciuperci mai mari

Sare și piper.

Preparare

Tăiați cele 3 cepe în felii subțiri și căliți-le cu puțin ulei într-o tigaie timp de 2-3 minute, până se înmoaie. Puneți-le deoparte.

În aceeași tigaie, căliți usturoiul tocat și gătiți spanacul timp de aproximativ 2 minute. Veți observa că spanacul se va reduce considerabil, deoarece va pierde toată apa. Puneți-l deoparte.

Curățați ciupercile și rumeniți-le pe ambele părți în tigaie. Gătiți-le mai întâi pe partea superioară, iar când încep să se rumenească, întoarceți-le și gătiți-le încă un minut sau două.

Lăsați ceapa, spanacul și ciupercile să se răcească complet.

Pentru a asambla Wellington-ul, întindeți foaia de aluat foietaj pe o tavă de copt.

Pe treimea din dreapta a aluatului, așezați jumătate din cantitatea de ceapă și jumătate din spanac.

Așezați ciupercile peste spanac și adăugați restul de spanac și ceapă deasupra.

Rulați aluatul foietaj pentru a forma Wellington-ul (tip rulou) și sigilați-l bine, apăsând puțin și presând cu o furculiță.

Faceți tăieturi diagonale pe partea de sus a ruloului Wellington și ungeți-l cu puțin lapte vegetal sau ulei.

Coaceți Wellington-ul vegetarian la 200°C timp de 30-35 de minute.

Servirea

Se taie felii late și se servește alături de cartofi sau legume coapte.

Poftă bună!