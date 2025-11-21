Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca găzduiește, în perioada 24-28 noiembrie 2025, evenimentul „Welcome Week”, organizat în cadrul proiectului european „EU-Gif”, se arată într-un comunicat remis presei. Studenți, invitați și specialiști vor participa la prezentări, workshop-uri, seminarii și vizite tematice axate pe tema securității alimentare, autenticității produselor și sustenabilității.

Programul Welcome Week include prezentarea oficială a proiectului EU-Gift, un „Interactive Policy Lab” dedicat securității alimentare globale, seminarii tematice despre autenticitatea produselor și un workshop aplicat, „How to build food security”. Agenda mai cuprinde degustări de produse locale și vizite la companii din sectorul alimentar.

Evenimentul oferă studenților ocazia de a înțelege direct modul în care funcționează lanțurile alimentare și cum pot contribui inovația și educația la dezvoltarea unor sisteme sustenabile.

Alianță pentru sisteme alimentare durabile

USAMV Cluj-Napoca este membru fondator al Alianței EU-GIFT – European University for Geographical Identity & Sustainable Food Systems, alături de universități din Spania, Italia, Franța, Germania, Portugalia și Ungaria.

„Suntem onorați să facem parte din Alianța EU-GIFT, alături de universități europene de prestigiu. Împreună, construim o viziune comună: dezvoltarea unor sisteme alimentare sustenabile, ancorate în identitatea geografică, inovare și educație de excelență”, arată prof. dr. Elena Mudura, director de proiect din partea USAMV.

În octombrie 2025, echipele de lucru ale universităților partenere s-au întâlnit la Universitatea Catolică Eszterhazy Karoly din Eger (Ungaria), unde au planificat etapele următoare ale colaborării.

Contribuții europene în domenii cheie

Prin EU-GIFT, universitățile implicate contribuie activ la realizarea unei strategii europene în formarea și cercetarea din domenii de interes major: agricultură sustenabilă, viticultură, oenologie, produse alimentare diferențiate prin origine, protecția mediului și dezvoltare rurală. Țările partenere reunesc o parte importantă dintre produsele cu indicație geografică din UE, elemente esențiale ale patrimoniului alimentar european.

Proiectul este finanțat de Comisia Europeană prin EACEA, cu un buget total de 7.559.356 de euro, conform comunicatului.

Universitatea încurajează studenții, comunitatea academică și publicul larg să urmărească activitățile EU-GIFT pe rețelele oficiale și să susțină inițiativele dedicate educației inovative și tranziției către sisteme alimentare sustenabile în Europa.