Sectorul agricol românesc traversează, în perioada 2022-2026, cel mai sever ciclu de criză din ultimele trei decenii, potrivit unei analize realizate de compania specializată în restructurări Infinexa. Specialiștii descriu situația drept o „prăbușire” care a transformat optimismul existent în 2021 într-o vulnerabilitate financiară fără precedent pentru fermierii români, notează Economedia.

Potrivit analizei, criza este rezultatul suprapunerii mai multor factori externi și interni care au afectat grav lichiditatea producătorilor agricoli și au expus fragilitatea modelului de business practicat de majoritatea fermelor autohtone.

Primul șoc major a fost prăbușirea prețurilor cerealelor. Grâul, care depășise 430 de euro pe tonă, a ajuns la aproape jumătate din această valoare, reducând drastic veniturile fermierilor. În paralel, agricultura românească s-a confruntat cu cel mai lung episod de secetă din istoria recentă, întins pe 41 de luni. În cazul porumbului, producțiile au scăzut cu peste 50%, potrivit datelor citate de Infinexa.

Un alt factor care a afectat piața a fost afluxul de cereale din Ucraina, care a redus puterea de negociere a fermierilor români pe piețele tradiționale. Adrian Porumboiu, fost investitor important în agricultură și proprietar al unor exploatații de zeci de mii de hectare, consideră că importurile din Ucraina și Republica Moldova au generat o concurență dificil de suportat pentru producătorii locali.

- articolul continuă mai jos -

„Este vorba de această concurenţă neloială care a venit din partea ucrainenilor, dar şi a moldovenilor. Nu poţi să vii cu făina la preţuri de 1 leu, când atâta este grâul, şi să ai acces garantat la piaţa internă. Agricultorii români au alte costuri faţă de ucraineni, fapt care ar fi trebuit să impună măsuri corespunzătoare din partea statului nostru”, a declarat Porumboiu.

Acesta avertizează că anul 2026 ar putea aduce și mai multe dificultăți pentru sector. „2026 ar fi anul cu foarte mulţi nori negri pe cerul fermierilor şi multe societăţi din agricultură, dar şi din industria alimentară, sunt sub spectrul insolvenţei sau falimentului”, a mai spus el.

În același timp, costurile de producție au crescut accelerat. Îngrășămintele s-au scumpit cu peste 300% în perioada analizată de Infinexa, ceea ce a dus la dublarea investiției necesare pentru fiecare hectar cultivat. Situația a fost agravată de criza energetică, care a afectat producția internă de fertilizanți.

Rezultatul, arată analiza, este un dezechilibru major între cheltuieli și venituri: costurile au rămas ridicate, în timp ce încasările fermierilor s-au redus semnificativ. Două treimi dintre companiile agricole mari au ajuns să funcționeze cu capital de lucru negativ.

Pe lista problemelor recente se află și creșterea costurilor cu carburanții. Agricultura modernă depinde masiv de motorină pentru utilaje și transport, iar tensiunile geopolitice și războiul din Iran au dus la creșteri importante ale cotațiilor pentru combustibili.

La toate acestea se adaugă dificultatea accesului la finanțare. Mihai Anghel, proprietarul grupului Cerealcom Dolj, afirmă că băncile comerciale au devenit extrem de prudente în raport cu sectorul agricol.

„Băncile comerciale au început să vadă un factor de mare risc în agricultura românească, dat fiind situaţia ultimilor ani. Fermierii practic se finanţează din banii lor, dacă au”, a declarat Anghel pentru Economedia.ro.

Potrivit Infinexa, măsurile legislative recente, inclusiv moratoriile asupra datoriilor, oferă doar soluții temporare și nu rezolvă problemele structurale ale sectorului.

Analiza indică trei direcții considerate esențiale pentru evitarea unui colaps mai amplu al agriculturii românești: restructurarea financiară timpurie a fermelor aflate în dificultate, investiții masive în infrastructura de irigații și modernizarea managementului de risc, inclusiv prin utilizarea instrumentelor de protecție a prețurilor și diversificarea culturilor.

În prezent, mai puțin de 5% din suprafața agricolă a României este irigată, iar specialiștii avertizează că dependența aproape totală de condițiile climatice produce pierderi de miliarde de euro anual.

Fără reforme și investiții consistente, avertizează Infinexa, agricultura românească riscă să rămână vulnerabilă într-o piață globală tot mai agresivă, în ciuda avantajelor naturale importante de care dispune România.