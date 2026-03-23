23 mart. 2026, Articole / Reportaje
Vizită în România a comisarului european pentru pescuit și oceane / Sprijin din parte UE pentru industria piscicolă
Colaj foto G4Food

Comisarul european pentru pescuit și oceane, Costas Kadis, face luni și marți o vizită în România, conform Mediafax.

Luni, programul include vizite la mai multe proiecte finanțate de Uniunea Europeană în sectorul pescuitului, inclusiv la unități de procesare a produselor pescărești, o inițiativă de dezvoltare locală care sprijină comunitățile pescărești, proiecte care îmbunătățesc accesul la servicii esențiale, precum și la un proiect de restaurare a ecosistemului.

Politici pentru pescuit durabil în România

Comisarul se va întâlni cu autorități locale și reprezentanți ai comunităților pescărești, ai industriei și ai organismelor consultative.

Marți, comisarul Kadis va avea întrevederi cu autorități române și cu reprezentanți ai domeniului. Sunt programate întâlniri cu ministrul Agriculturii și cu ministrul Mediului. Se vor discuta prioritățile de politică, instrumentele de finanțare și cooperarea în curs în domenii precum gestionarea pescuitului, protecția biodiversității și utilizarea durabilă a resurselor marine și de apă dulce.

Vizita evidențiază angajamentul Comisiei Europene de a sprijini România în dezvoltarea unui sector al pescuitului și maritim rezilient și sustenabil, transmite Comisia Europeană.

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
23 mart.
Caiete de Rețete aduce la Galeria de Artă N9uă din Cotroceni o expoziție-eveniment despre memoria gastronomică a României
Caiete de Rețete aduce la Galeria de Artă N9uă din Cotroceni o expoziție-eveniment despre memoria gastronomică a României
Articole / Reportaje
23 mart.
Un cuplu de berari din Franța a lansat o bere în semn de solidaritate cu Ucraina / Din fiecare sticlă vândută, un euro merge pentru ajutorarea refugiaților
Un cuplu de berari din Franța a lansat o bere în semn de solidaritate cu Ucraina / Din fiecare sticlă vândută, un euro merge pentru ajutorarea refugiaților
Articole / Reportaje
23 mart.
Mic dejun sărat sau dulce? Ce variantă să alegi pentru a începe ziua mai bine/ O altă opțiune este să le combini/ Trei exemple practice
Mic dejun sărat sau dulce? Ce variantă să alegi pentru a începe ziua mai bine/ O altă opțiune este să le combini/ Trei exemple practice
Articole / Reportaje
22 mart.
Mii de oameni au fost prezenți la „Sărbătoarea Mierii” de la Blaj / Apicultorii tineri aduc inovația: miere-cremă cu zmeură, miere cu lămâie, ghimbir sau brad
Mii de oameni au fost prezenți la „Sărbătoarea Mierii” de la Blaj / Apicultorii tineri aduc inovația: miere-cremă cu zmeură, miere cu lămâie, ghimbir sau brad
Articole / Reportaje
22 mart.
Friptură gătită lent, în stil texan, poate fi găsită și în estul Londrei/ O explozie a restaurantelor de tip barbecue în capitala Marii Britanii
Friptură gătită lent, în stil texan, poate fi găsită și în estul Londrei/ O explozie a restaurantelor de tip barbecue în capitala Marii Britanii

Cele mai noi articole

Codurile de bare din supermarketuri ar putea deveni curând istorie în Marea Britanie / Magazinele încep să testeze o nouă generație de coduri QR
Codurile de bare din supermarketuri ar putea deveni curând istorie în Marea Britanie / Magazinele încep să testeze o nouă generație de coduri QR
Turiștii din Grecia renunță la restaurante și-și cumpără alimentele din supermarketuri
Turiștii din Grecia renunță la restaurante și-și cumpără alimentele din supermarketuri
O gustare sănătoasă ar trebui să includă o combinație de fibre, proteine și grăsimi sănătoase, conform cardiologilor / Nucile, legumele crude si fructele, o variantă săntoasă de alimentație
O gustare sănătoasă ar trebui să includă o combinație de fibre, proteine și grăsimi sănătoase, conform cardiologilor / Nucile, legumele crude si fructele, o variantă săntoasă de alimentație
VIDEO | Prețul trufelor diferă mult dacă le cumperi direct de la cei care le culeg sau de la internediari/ Proprietar plantație: Intermediarii au marje mari, poate fi diferență de sute de euro
VIDEO | Prețul trufelor diferă mult dacă le cumperi direct de la cei care le culeg sau de la internediari/ Proprietar plantație: Intermediarii au marje mari, poate fi diferență de sute de euro
Acordul comercial UE-Mercosur va începe să se aplice provizoriu de la 1 mai 2026 / Bruxellesul spune că firmele, consumatorii și fermierii vor vedea beneficii chiar din prima zi
Acordul comercial UE-Mercosur va începe să se aplice provizoriu de la 1 mai 2026 / Bruxellesul spune că firmele, consumatorii și fermierii vor vedea beneficii chiar din prima zi