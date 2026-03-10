Balta Zătun, unul dintre cele mai apreciate locuri de agrement din sudul Moldovei, a fost populată marţi cu două tone de crap, în cadrul unei investiţii realizate de Consiliul Judeţean (CJ) Galaţi pentru a îmbunătăţi condiţiile de pescuit recreativ, transmite Agerpres.

Potrivit preşedintelui CJ Galaţi, Costel Fotea, interesul pentru pescuit în această zonă a crescut constant în ultimii ani.

„Interesul pentru pescuitul la Balta Zătun este tot mai mare. Este suficient să amintim că, în anul 2025, aproape 3.300 de pescari au ales să vină aici pentru clipe de neuitat în mijlocul naturii, la o partidă de pescuit. Ca în fiecare primăvară, şi în acest an venim cu veşti bune pentru pescari. Zestrea piscicolă a acestui loc de agrement va creşte cu încă două tone de crap, astfel încât Balta Zătun să fie şi mai ofertantă ca loc de relaxare şi pescuit recreativ. Le urez tuturor pescarilor fir întins şi îi aşteptăm cu drag la o nouă partidă de pescuit”, a transmis Costel Fotea într-o declaraţie de presă.

Peştii introduşi în lac au greutăţi cuprinse între 1,5 şi 2 kilograme şi vor avea o perioadă de aclimatizare până la 1 aprilie, dată la care balta va fi deschisă pentru pescari.

Acţiunea a fost derulată de CJ Galaţi prin intermediul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat, iar valoarea totală a investiţiei a fost de 49.000 de lei.

Aflat în administrarea CJ Galaţi, Complexul de Agrement Balta Zătun este situat pe malul Dunării, la aproximativ 15 km distanţă de municipiul Galaţi. Cu o suprafaţă de 27 de hectare de luciu de apă, baza de agrement cu specific pescăresc de la Balta Zătun este un loc de relaxare care are, pe lângă cele 124 de locuri de pescuit, respectiv 62 de pontoane, un număr de 27 căsuţe de închiriat amenajate în apropierea lacului.

Vizitatorii bazei de agrement Zătun beneficiază de zonă de popas pentru relaxare în aer liber prevăzută cu umbrele din stuf, şezlonguri din lemn şi măsuţe, grătare, bănci, mese, zonă de plajă, locuri de joacă, pontoane, refugii amenajate în stil tradiţional, precum şi foişoare de observare a faunei şi florei.

Tariful pentru o zi de pescuit la balta Zătun este de 75 de lei de persoană. Complexul de Agrement Balta Zătun a trecut în 2024 printr-un amplu proces de extindere şi modernizare, lucrările realizate de CJ Galaţi cu fonduri europene în valoare de aproximativ 4 milioane de euro vizând construirea de noi spaţii de camping, pontoane, foişoare şi locuri de joacă şi de agrement.