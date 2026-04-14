Comediantul Remus Iosub a declarat, într-un video pe TikTok, că într-una dintre locațiile sale Ramore Fresh Food din Suceava a fost găsit un vierme într-un burger, despre care spune că reprezintă un caz izolat. Acesta susține că situația a fost agravată de o tentativă de șantaj, după ce clientul implicat i-ar fi cerut 500 de euro pentru a nu publica imaginile pe rețelele de socializare și ar fi amenințat inclusiv cu sesizarea ANPC.

Comediantul a explicat că a refuzat din start orice negociere și că, ulterior, imaginile au fost făcute publice. Acesta spune că a aflat despre incident de la managerul locației și că a declanșat imediat verificări interne în toate punctele de lucru.

Ramore: „Nu putem plăti 500 de euro pentru șantaj niciodată”

„Dragii mei, s-a întâmplat aseară. De atunci nu mai dorm. Când m-a sunat managerul, am făcut audit intern în toate locațiile Ramore Fresh Food, să vedem de unde este viermele. (…) Nu putem plăti 500 de euro pentru șantaj niciodată. Asta pe probe, că am camerele de filmat și înregistrarea audio în care cerea 500 de euro ca să nu facă lucrul ăsta.”, a declrat Remus Iosub în clipul de pe TikTok.

„Este de salată, viermișor de salată”

Antreprenorul susține că a încercat să identifice sursa problemei și că ar fi fost vorba despre un vierme provenit din salată:

„Și atunci am căutat cu Chatgpt, pe Google, de unde e viermele ăsta. L-am luat din acel video și l-am pus în Chatgpt și mi s-a confirmat că este de salată, viermișor de salată. Doar în salata Iceberg stă. Și atunci ne-am asumat-o. (…) Că dacă mustrez managerul sau omul care a tăiat salata, poate nici nu l-a văzut, că am înțeles că stau și în cotor.”

Măsuri după incident: schimbarea furnizării de salată

Ramore spune că a decis să modifice procedurile din locații pentru a evita situații similare:

„Clar trebuie să schimb salata pe care noi o tăiam cu salată fresh, spălată, ambalată. Am vorbit deja cu distribuitorul să implementez în toate locațiile Ramore Fresh Food, ca să nu mai am parte de astfel de evenimente.”

„Suntem deschiși pentru controale”

Acesta afirmă că nu este îngrijorat de eventuale verificări din partea autorităților:

„Suntem cu brațele deschise pentru orice instituție care vrea să vină în control, pentru că suntem alimentație publică și întotdeauna vin controalele DSV-uri, DSP-uri, ANPC-uri și așa mai departe. Nu mă puteți amenința cu astea, că oricum vin la noi.”

„Eu sunt imun la șantaj de orice fel”

Comediantul susține că a refuzat orice negociere și că a mai trecut prin situații similare:

„Eu sunt imun la șantaj de orice fel. Nu dăm apă la moară, că ulciorul merge de mai multe ori până se sparge. (…) Acum nu știu cum funcționau lucrurile înainte, că dăm 500 de euro și băgăm sub preș acest video, dar eu am mai fost șantajat la viața mea și nu a decurs bine niciodată acest lucru, că după primul șantaj vine și al doilea.”

Și-a cerut scuze public după ce clipul a ajuns viral

În final, Remus Iosub spune că își asumă situația și că a încercat să repare experiența clientului, inclusiv prin returnarea integrală a banilor. Acesta admite că incidentul a avut impact în online, dar susține că a luat deja măsuri pentru a preveni situații similare.

„S-a întâmplat acest lucru. Eu îl reglementez. Îmi pare foarte rău. I-am înapoiat bănuții pe toată comanda, nu numai pe burgerul respectiv, și tot n-a fost mulțumit. Eu trebuie să-mi asum acest lucru, că ați călcat în restaurantul meu și nu ați avut o experiență plăcută. (…) Și atunci sunt aici să dați în mine, că cine a mai simțit un pic de sânge imediat a preluat video mai departe, are o grămadă de share-uri și așa mai departe. Este normal că am ajuns la foarte multe puncte și devine viral, mai ales un rău. (…) Lăsăm toate lucrurile la o parte. Sunt extrem de agitat. Am căutat soluția, am găsit-o, am implementat-o. (…) Că acel viermișor denotă faptul că avem salată proaspătă, că nu îl găsești în altă parte decât dacă e salată proaspătă. Așadar, lăsând la o parte, este un caz foarte important și l-am luat foarte în serios. (…) Îmi pare foarte rău pentru experiența neplăcută pe care ați avut-o.”