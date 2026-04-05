În Franța, astăzi se sărbătorește Paștele. Deși în Vest, din păcate tradițiile religioase dispar de la an la an, cele comerciale încă mai supraviețuiesc. Între altele și cele legate de mâncare. Oamenii încă mai ascund ouă de ciocolată în grădină pentru a face surprize copiilor. Iar mielul și ciocolata par a fi numitorul comun al meselor de Paște ale francezilor.

Iepurașul aduce ouă de Paște

Dar și clopotele bisericilor. Conform legendei, în Franța, clopotele „zboară” la Roma în Joia Mare, în semn de doliu pentru răstignirea lui Hristos și se întorc în Duminica Paștelui, împrăștiind pe drum ouă de ciocolată prin grădinile oamenilor.

Doar în Alsacia, influența germană păstrează vie tradiția iepurașului de Paște. Aici, cei mici își construiesc cuiburi din iarbă, sperând că urechiatul le va umple cu bunătăți din ciocolată.

Omleta pascală, o tradiție veche de peste 1.200 de ani

În sudul Franței, în Occitania, tradiția omletei se spune că datează din anul 800, când Guillaume d’Aquitaine oferea omlete supușilor săi.

Astăzi, în Haux, Gironde, se prepară o omletă gigantică din 4.000 de ouă și 45 kg de slănină, usturoi și ceapă, din care se înfruptă peste 1.000 de persoane, în Pirinei se adaugă și sparanghel, în Béarn se folosește cârnat uscat, iar în Ariège omleta e dulce, fiind preparată cu rom și zahăr.

Mielul nu lipsește de pe masa francezilor

Nicio masă de Paște în Franța nu este completă fără miel, gătit în diverse forme:

Gigot d’agneau , pulpă de miel la cuptor, adesea servită cu fasole verde sau sparanghel proaspăt.

Navarin d’agneau, o tocană cu legume de primăvară.

Lamala, în Alsacia, nu e cu miel, dar e în formă de miel. Este o brioșă tradițională coaptă într-un vas special de lut în formă de mielușel, care apoi se pudrează cu zahăr.

Meniul tradițional de Paște

Francezii pun mare preț pe produsele de sezon, iar Paștele nu face excepție.

Masa începe adesea cu un pateu de Paște (o plăcintă cu carne și ouă fierte tari în interior) sau cu sparanghel, servit cu celebrul sos mousseline sau olandez. Pe lângă miel, la felul principal, iepurele este și el o alternativă populară, gătit de obicei cu muștar sau ierburi aromatice. Iar la desert, pe lângă brioșele în formă de clopoțel sau cuib, primele căpșuni ale sezonului apar pe masă,însoțite de un pahar de șampanie.

Românii din Franța

Dincolo de poveștile generale, am vrut să aflăm de la un scriitor român plecat de ceva timp în Franța, ce mănâncă francezii în zilele de Paște. Ne-a răspuns întrebându-și amicii într-un colaj extrem de simpatic.