Franța respinge graba în negocierile pentru viitorul buget al Uniunii Europene, iar miza este importantă și pentru România, care urmărește fondurile destinate agriculturii, dezvoltării regionale și infrastructurii, potrivit Mediafax.

Franța nu va ceda presiunilor de a încheia negocierile pentru viitorul buget al Uniunii Europene până la finalul anului 2026, a declarat ministrul francez pentru Europa, Benjamin Haddad, în contextul discuțiilor privind cadrul financiar multianual 2028-2034.

Oficialul francez, membru al partidului Renaissance al președintelui Emmanuel Macron, a spus că Parisul nu susține accelerarea negocierilor „cu orice preț”, chiar dacă mai mulți lideri europeni vor un acord rapid, înaintea alegerilor prezidențiale din Franța, programate pentru aprilie 2027.

„Singura noastră prioritate este să avem un buget bun”, a declarat Haddad, la Nicosia, unde miniștrii europeni au discutat despre viitorul buget al UE. „Asta urmărim, nu să ne impunem termene artificiale pentru accelerare.”

România este direct vizată de negocierile pentru bugetul UE

Subiectul are o miză directă și pentru România.

Eurodeputatul român Siegfried Mureșan, din grupul PPE, a fost unul dintre cei doi co-raportori ai Parlamentului European pentru viitorul buget multianual al Uniunii, alături de Carla Tavares, și a avut un rol activ în conturarea poziției Parlamentului pentru negocierile cu statele membre.

Raportul interimar privind bugetul 2028-2034 a fost adoptat în plenul Parlamentului European la 28 aprilie 2026, cu 370 de voturi pentru, 201 împotrivă și 84 de abțineri.

Poziția Parlamentului, coordonată și de Mureșan, cere un buget mai ambițios decât propunerea Comisiei Europene, cu finanțări suficiente pentru apărare, competitivitate, agricultură și coeziune.

Pentru România, ultimele două domenii sunt esențiale, deoarece fondurile de coeziune și sprijinul pentru agricultură reprezintă instrumente importante pentru dezvoltarea regională, investiții locale și susținerea fermierilor.

Parlamentul cere finanțări separate și protejate pentru politica agricolă comună și politica de coeziune, respingând ideea comasării acestora într-un singur plan național pentru fiecare stat membru.

Parlamentul European cere mai mulți bani pentru prioritățile UE

Propunerea Comisiei Europene prevede un buget de aproximativ 1.800 de miliarde de euro pentru perioada 2028-2034, la care se adaugă fonduri pentru rambursarea datoriei comune contractate după pandemia de Covid-19.

Parlamentul European a cerut însă o creștere a bugetului, argumentând că noile priorități, precum apărarea și securitatea, nu trebuie finanțate în detrimentul agriculturii, coeziunii și programelor tradiționale ale UE.

Alegerile din 2027 pot complica negocierile

Negocierile sunt tensionate și din cauza calendarului politic european.

Mai multe state membre vor alegeri în 2027, inclusiv Franța, Italia, Spania și Polonia, iar eventuale schimbări de guvern ar putea modifica prioritățile naționale în negocierile bugetare.

În Franța, o eventuală victorie a formațiunii de extremă dreapta Rassemblement National ar putea complica discuțiile, în condițiile în care partidul susține reducerea contribuției Franței la bugetul UE și diminuarea sprijinului militar pentru Ucraina.

În acest context, Germania și președintele Consiliului European, António Costa, susțin încheierea unui acord în Consiliu până la finalul anului 2026.

Franța transmite însă că nu acceptă un termen-limită impus artificial.

„Poți avea un acord în a doua parte a anului 2027. Cel mai important lucru este să avem un buget bun, care să ne protejeze și să ne reducă dependențele”, a spus Benjamin Haddad.

Pentru România, negocierile vor fi decisive. Forma finală a bugetului UE va influența nivelul fondurilor disponibile după 2028 pentru infrastructură, dezvoltare regională, agricultură, investiții și securitate.