Un mix inedit între confort food și arome picante, această salată caldă cu ton, cartofi și ou poșat este perfectă pentru cei care vor ceva rapid, dar cu nutritiv și sățios.

O salată care poate ține loc de prânz sau cină? Da, dacă e gândită ca un preparat complet, cu proteine, legume și un strop de îndrăzneală. G4Food vă propune o rețetă de salată caldă cu ton în ulei de măsline cu chilli, cartofi fierți, mix de ardei iuți, măsline și un ou poșat moale, care se pune deasupra ingredientelor calde.

Totul începe cu câțiva cartofi tăiați cubulețe și fierți în apă cu sare. Între timp, se toacă fin jumătate de ardei iute galben, jumătate de ardei iute roșu și un fir de ceapă verde. După ce sunt gata cartofii, se amestecă rapid cu ardeii, ceapa, măsline verzi și tonul cu chilli, un ingredient care aduce atât aromă, cât și consistență.

Un ou poșat deasupra transformă această salată într-un fel complet de mâncare. Iar dacă mai adaugi și puțin piper proaspăt râșnit, ai un preparat care îmbină texturi și arome într-un mod cu adevărat echilibrat.