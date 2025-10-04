VIDEO | Rețetele Juanitei | Supă de oase de vită – rețetă și beneficii pentru sănătate/ De secole, este folosită atât ca bază pentru alte preparate, cât și ca remediu natural pentru întărirea organismului

Supă de oase de vită, este una dintre cele mai vechi și mai hrănitoare rețete tradiționale. De secole, este folosită atât ca bază pentru alte preparate, cât și ca remediu natural pentru întărirea organismului. Cu un gust bogat și o textură catifelată, supa de oase aduce beneficii importante pentru sănătate, fiind o sursă excelentă de colagen, minerale și aminoacizi.

Beneficiile supei de oase de vită

Bogată în colagen și gelatină

Oasele și cartilajele de vită conțin colagen, care prin fierbere se transformă în gelatină. Aceasta ajută la sănătatea articulațiilor, pielii și părului, contribuind la elasticitate și regenerare. Susține sistemul imunitar

Supa de oase este plină de minerale esențiale (calciu, magneziu, fosfor, potasiu) ușor asimilabile, care întăresc sistemul imunitar și sprijină echilibrul mineral al organismului. Îmbunătățește digestia

Gelatina din supă are rol de protecție pentru mucoasa intestinală și poate ajuta la reducerea inflamațiilor din tractul digestiv. Energie și sațietate

Conținutul de aminoacizi (glicină, glutamină, prolina) susține regenerarea musculară și menține senzația de sațietate, fiind ideală și în diete.

Rețetă de supă de oase de vită

Ingrediente

1,5 – 2 kg oase de vită (cu măduvă și cartilaje, eventual și cu puțină carne atașată)

2 morcovi mari

1 ceapă

2 tulpini de țelină apio

1 rădăcină de pătrunjel

2 căței de usturoi

1 dovlecel

Sare și piper, după gust.

Preparare

Spală bine oasele de vită și, pentru un plus de aromă, le poți rumeni în cuptor 20 de minute la 200°C.

Pune oasele într-o oală mare, adaugă legumele tăiate bucăți mari, sare și piper. Eu am pus în oala sub presiune.

Toarnă apă rece suficientă cât să acopere totul (aproximativ 4-5 litri).

Fierbe la foc mic, spumând la nevoie, timp de minimum 8 ore (ideal 12-24 ore, la foc foarte mic sau în slow-cooker. pentru o variantă mai rapid (dar mai puțin benefică din punct de vedere nutrițional), o oră în oala sub presiune e suficient. Cu cât fierberea e mai lungă, cu atât supa va fi mai bogată în colagen și minerale.

La final, strecoară lichidul și condimentează după gust. Supa poate fi consumată ca atare sau folosită ca bază pentru alte preparate (supe, risotto, sosuri).

De pildă eu am pasat toate legumele și le-am adăugat în zeama strecurată, apoi am fiert și tăieței de casă în supă.

Cum se consumă?

O ceașcă de supă caldă pe zi poate fi o adevărată „injecție” de sănătate.

Poate fi băută simplă, cu puțină sare și pătrunjel verde, ca supă cu legume și paste (varianta mea) sau folosită la gătit pentru a adăuga gust și valoare nutritivă mâncărurilor.

Supa de oase de vită nu este doar un preparat tradițional gustos, ci și un remediu natural pentru articulații, digestie și imunitate. Este o alegere excelentă pentru întreaga familie, mai ales în sezonul rece, atunci când organismul are nevoie de un plus de energie și protecție.

Poftă bună!

