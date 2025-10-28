VIDEO | Rețetele Juanitei | Orez carbonara, o variantă a celebrului preparat italian cu paste/ Nu punem smântână, ci parmezan și gălbenuș de ou

Dacă ești un iubitor al bucătăriei italiene probabil că ai încercat tradiționalul și celebrul preparat „paste carbonara”. În jurul său este o întreagă dezbatere legată de folosirea sau nu a smântânii în procesul de preparare. Italienii spun un NU hotărât. Doar parmezan și gălbenuș de ou pentru sosul de carbonara

Dacă înlocuim pastele cu orezul și păstrăm restul rețetei obținem un orez carbonara delicios care poate fi un prânz sau o cină (de ce nu și o garnitură!) minunate și pe care îl puteți lua și la pachet la birou.

Astăzi vom prepara un risotto de casă cu un gust foarte delicat, adăugând ingrediente din rețeta clasică de sos carbonara, adică guanciale (slăninuță), gălbenuș de ou, brânză parmezan sau pecorino și piper negru. Rezultatul este atât de delicios și de surprinzător, încât o să o preparați de acum încolo foarte des.

Ingrediente

300 de g de orez arborio sau cu bob lung

Puțin vin alb

1 ceapă sau 2-3 căței de usturoi

1 litru supă de legume sau de pui

4 gălbenușuri de ou

100 de gr de guanciale (slăninuță)

100 de g de parmezan sau pecorino ras

Sare și piper după gust.

Cum se prepară orezul carbonara

Cum deja aminteam, rețeta autentică a sosului carbonara nu se prepară cu smântână, ci conține, pe lângă guanciale, o cremă făcută numai din ouă, brânză și piper, pentru a da aromă pastelor. Cu aceleași ingrediente vom prepara sosul final al acestui orez.

Tăiem guanciale (slănina) în bucăți mici și o rumenim în tigaie, păstrând-o separat pentru final. În grăsimea lăsată de guanciale în tigaie, călim ceapa tăiată mărunt (sau usturoiul pisat).

Odată ce a devenit sticloasă, adăugăm vinul și amestecăm, lăsând să se evapore. Apoi adăugăm orezul și îl tragem puțin la tigaie.

Încălzim supa și o adăugăm treptat, câte un polonic, peste orez. Punem din nou supă când cea dinainte a fost absorbită de orez. În acest timp, orezul se va găti încet, eliberând amidonul și devenind cremos și moale. Va dura aproximativ 20 de minute sau puțin mai mult. După 15 minute, punem bucățelele de guanciale înapoi peste orez.

Oprim focul și adăugăm sosul, preparat anterior din cele patru gălbenușuri de o peste care punem brânza rasă și piper. Amestecăm cu grijă să nu transformăm orezul în pilaf.

Este perfect pentru prânz sau cină (dar și o garnitură minunată) și îl puteți lua și la pachet la birou, dacă rămâne de cu seară.

Poftă bună!

