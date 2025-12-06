Citiți interviul integral aici
Simona Avram – Și a unui băiat de 17. Locuim de 15 ani în Alicante. Am venit aici cu transferul soțului și pot să spun că ne-am adaptat. Ne-am adaptat așa un pic mai târziu, dar ne-am adaptat.
IC – Deci practic am putea spune copiii sunt născuți crescuți aici
SA- Doar fetița, pe băiat îl aveam. E ca și cum s-ar fi născut aici (era foarte mic – n.r.). Noi mergem pe mâncarea tradițională. Sunt născută în Maramureș în Târgu Lăpuș și ne place mâncarea de acasă. Mergem pe tocănite, pe un pic de sărmăluțe, pe tot ce e tradițional, mămăliguță. Ne ajută soțul pentru că el e specialistul (în mămăligă – n.r.).
IC – Copiii presupun că la școală mănâncă mâncare spaniolă, pe care o preferă cea spaniolă sau cea românească?
SA – Să știți că amândoi sunt pe mâncarea noastră, mâncarea românească tradițională, iar fetița ea e extrem de sinceră ne spune întotdeauna că nu-i place mâncarea de la comedor, așa spun ei la cantină. O preferă pe a noastră, supica, cu găluște, e preferata ei.
Școala la care muncesc e Școala Europeană, unde predau limba română pentru copiii români din Alicante și cu anumite ocazii, de Crăciun, la sfârșit de an, facem mâncare tradițională românească. Un exemplu, am făcut scrisori de dragoste, așa le numim noi. Sunt coșulețele clasice umplute cu nucă și albuș de ou și sunt foarte încântați când facem astfel de activități. Mă întreabă întotdeauna când repetăm, când?
IC – Și această mâncare nu e numai pentru copiii români, presupun, este pentru toți.
SA – Aveți dreptate. Au participat și ceilalți copii din școală. Au fost foarte, foarte interesați de gust și ceilalți colegi au gustat, bineînțeles, a fost masă așa pentru toți.
IC – Deci așa, acum, practic suntem toți ambasadorii gastronomiei românești în Europa.
SA – Eu sper că da.
Proiectul „De la Sarmale la Tapas” este susținut de Ambasada Regatului Spaniei în România
Montaj video: Sergiu Ioana.
Interviul a fost transcris cu Vatis Tech.
