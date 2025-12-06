Simona Avram este profesor de limba română în Alicante și soție de preot. Cu doi copii, dintre care o fetiță de patru ani, gătește zilnic pentru familie, iar ai ei cer mâncare românească, tocănițe, supă cu găluște, sarmale, mămăligă.

Soțul prepară mămăliga, iar fetița se plânge că nu-i place mâncarea de la comedor (cantina școlii) și că vrea mâncare românească.

Iar când timpul îi permite, Simona învață copiii de la școală să prepare prăjituri românești cu nucă și albuș de ou.

Ioana Costescu – Simona este mămica unei fetițe de 4 ani, locuiește în Alicante. De câți ani?