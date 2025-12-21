Rețetele Juanitei Video

VIDEO | Rețetele Juanitei | Prepară în casă un mezel din cotlet de porc/ 100% carne și ingrediente naturale, fără e-uri și fără conservanți

cotlet-craciun-masa-sarbatori Foto: G4Food
Dacă ești genul care citește etichetele produselor din supermarket știi că nu există (cu mici excepții) oferte de mezelui fără conservanți, e-uri, nitriți, nitrați, stabilizatori etc. Nu sunt recomandate pentru consum nici în cazul adulților, d-apoi al copiilor. Alternativa este să prepari în casă mezeluri sănătoase, cu ingrediente naturale și carne adevărată (a cărei sursă o poți verifica). Și nici nu este atât de greu pe cât ai crede, după cum vei vedea în rețeta acestui mezel din cotlet de porc.

Ingrediente pentru mezel sănătos

  • Un cotlet de porc fără os întreg
  • Sare, piper, boia de ardei
  • Ceapă și usturoi uscate (praf)
  • Ulei de măsline extravirgin.

Preparare mezel din cotlet de porc

  1. Tamponează bine cotletul de porc cu prosoape de bucătărie. Pune pe toate părțile sare, piper, boia, ceapă și usturoi uscate, în pulbere. Stropește cu ulei și freacă bine. Eu am pus boia dulce afumată.

  2. Acoperă cu film de plastic și bagî la cuptor peste noapte sau măcar 4 ore.

  3. Scoate carnea din frigider și las-o sa ajungă la temperatura camerei, vreo oră. Trage carnea la tigaie pentru câteva minute la foc mare, în 1-2 linguri ulei, pentru a preveni uscarea în cuptor.

  4. Pune bucata de cotlet pe o foaie de hârtie de copt și toarnă deasupra zeama lăsată în tigaie. Strânge Bine hârtia și învelește totul în folie de aluminiu. Puteți omite pasul cu hârtia de copt, eu personal ma feresc să pun aluminiu direct peste mâncare.

  5. Bagă carnea la cuptorul preîncălzit la 180°C pentru circa o oră.

  6. Când carnea e aproape gata, înlăturăm folia și dăm cuptorul la 200 de grade C, și lăsăm carnea să se rumenească, stropind-o cu zeama pe care și-a lăsat-o.

  7. Lasă cotletul de porc să se răcească complet și pune-l în frigider învelin în hârtie sau folie. Se consumă în următoarele 3-4 zile de la preparare, tăiat felii subțiri ca orice mezel.

