Ingrediente pentru mezel sănătos
- Un cotlet de porc fără os întreg
- Sare, piper, boia de ardei
- Ceapă și usturoi uscate (praf)
- Ulei de măsline extravirgin.
Preparare mezel din cotlet de porc
-
Tamponează bine cotletul de porc cu prosoape de bucătărie. Pune pe toate părțile sare, piper, boia, ceapă și usturoi uscate, în pulbere. Stropește cu ulei și freacă bine. Eu am pus boia dulce afumată.
- Acoperă cu film de plastic și bagî la cuptor peste noapte sau măcar 4 ore.
-
Scoate carnea din frigider și las-o sa ajungă la temperatura camerei, vreo oră. Trage carnea la tigaie pentru câteva minute la foc mare, în 1-2 linguri ulei, pentru a preveni uscarea în cuptor.
-
Pune bucata de cotlet pe o foaie de hârtie de copt și toarnă deasupra zeama lăsată în tigaie. Strânge Bine hârtia și învelește totul în folie de aluminiu. Puteți omite pasul cu hârtia de copt, eu personal ma feresc să pun aluminiu direct peste mâncare.
-
Bagă carnea la cuptorul preîncălzit la 180°C pentru circa o oră.
-
Când carnea e aproape gata, înlăturăm folia și dăm cuptorul la 200 de grade C, și lăsăm carnea să se rumenească, stropind-o cu zeama pe care și-a lăsat-o.
-
Lasă cotletul de porc să se răcească complet și pune-l în frigider învelin în hârtie sau folie. Se consumă în următoarele 3-4 zile de la preparare, tăiat felii subțiri ca orice mezel.