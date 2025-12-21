Dacă ești genul care citește etichetele produselor din supermarket știi că nu există (cu mici excepții) oferte de mezelui fără conservanți, e-uri, nitriți, nitrați, stabilizatori etc. Nu sunt recomandate pentru consum nici în cazul adulților, d-apoi al copiilor. Alternativa este să prepari în casă mezeluri sănătoase, cu ingrediente naturale și carne adevărată (a cărei sursă o poți verifica). Și nici nu este atât de greu pe cât ai crede, după cum vei vedea în rețeta acestui mezel din cotlet de porc.

Ingrediente pentru mezel sănătos

Un cotlet de porc fără os întreg

Sare, piper, boia de ardei

Ceapă și usturoi uscate (praf)

Ulei de măsline extravirgin.

Preparare mezel din cotlet de porc