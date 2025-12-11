Destul de ușor de gătit (cu siguranță mai ușor decât sarmalele, cu care seamănă), această musaca mai altfel necesită câteva ingrediente, o tavă și un cuptor.

Ingrediente

1 varză murată

1 kg de carne de porc tocată

1-2 cepe

Opțional: bacon, slăninuță afumată

Sare, piper, boia afumată

Câteva linguri de ulei de măsline extravirgin

300 de g de bulion de roșii.

Preparare musaca cu varză

Se spală și se pune la desărat varza murată (acoperită cu apă rece). Se lasă în funcție de cât de sărată/acră este și de gust. Minim o oră.

Între timp se curăță, toacă sau blenduiește ceapa și se pune la călit câteva minute în ulei, apoi carnea, sare, piper, boia și le lasă la călit vreo 10 minute, apoi se pun 200 de g de bulion de roșii și se mai gătește 20 de minute. Chiar și un pic de apă dacă scade prea mult.

Se toacă varza murată. Se pune la fiert în oala sub presiune o jumătate de oră. Se scurge bine.

Se pun la prăjit slana, bacon-ul și în untura rezultată se călește varza bine scursă. La final adăugăm și boia afumată și mai călim puțin.

Se unge o tavă potrivită pentru cuptor cu ulei. Se pune carnea într-un strat uniform. Iar deasupra așezăm un rând de bulion de roșii și varza.

Se introduce tava în cuptorul preîncălzit la 170 de grade Celsius și se lasă cam două ore, să fie rumenit deasupra. Se lasă la răcit până la temperatura de consum și se taie felii.

Servire

Servim cu smântână, mămăligă sau pâine proaspătă, ardei iute sau usturoi verde.

Poftă bună!