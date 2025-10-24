VIDEO FOTO | Rețetele Juanitei | Dulceață de smochine întregi, plină de savoare mediteraneeană și foarte ușor de preparat / Fructele sunt tari, dulci și aromate

Dulceața de smochine este una dintre cele mai rafinate și parfumate dulcețuri de toamnă. Textura perfectă a fructelor, gustul lor dulce-natural și aromele fine o transformă într-un deliciu perfect pentru micul dejun sau pentru deserturi speciale. Un preparat cu savoare mediteraneeană care devine din ce în ce mai comun și în gospodăriile românești.

Ingrediente

2 kg de smochine coapte, dar ferme

1 kg de zahăr (poți reduce la 800 de g dacă fructele sunt foarte dulci)

1 lămâie (opțional)

1 păstaie de vanilie sau 1 plic de zahăr vanilat (opțional)

500 ml de apă

Preparare dulceață de smochine întregi

Spală smochinele bine, apoi taie codițele. Dacă sunt foarte mari, taie-le în jumătăți, dacă sunt mici, le lași întregi.

Pregătim siropul punând zahărul și apa într-o cratiță cu fund gros și fierbând totul la foc mediu până se formează un sirop clar și ușor legat (aprox. 10–12 minute).

Truc: poți testa siropul punând o picătură pe o farfurie rece — dacă se adună și nu se împrăștie, este gata.

Când siropul e legat, adaugă smochinele și opțional sucul și coaja de lămâie, precum și vanilia. Amestecă ușor, fără să strivești fructele sau scutură cratița.

Lasă dulceața să fiarbă la foc mic o oră, îndepărtând spuma care se formează la suprafață.

Fructele trebuie să se înmoaie frumos, dar să rămână întregi și cu textură fermă, iar siropul să se îngroașe.

Dulceața e gata când siropul ajunge la 105 grade sau dacă nu aveți termometru puteți testa prin mijloace empirice, vezi aici.

Scoate păstaia de vanilie (dacă ai pus) și toarnă fierbinte dulceața în borcane sterilizate. Închide-le ermetic, întoarce-le cu capul în jos, apoi lasă-le să se răcească lent, învelite într-o pătură.

Sfat util

Dulceața de smochine merge perfect:

peste iaurt grecesc sau brânză de capră ,

ca umplutură pentru clătite sau tarte ,

alături de brânzeturi maturate și un pahar de prosecco sau cava.

Beneficiile smochinelor

Smochinele sunt o sursă excelentă de fibre, antioxidanți, calciu, potasiu și magneziu. Ele susțin digestia, echilibrul electrolitic și sănătatea inimii. În plus, conținutul lor natural de zaharuri oferă o energie blândă și constantă, fiind o alegere ideală pentru deserturi naturale.