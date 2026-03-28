VIDEO | Rețetele Juanitei | Dincolo de clasicul ciolan afumat/ Cum prepari genunchi de porc să iasă fraged să-l poți desface cu furculița

28 mart. 2026, Rețetele Juanitei
Foto: G4Food
Cuprins
  1. Ingrediente pentru ciolan la cuptor
  2. Preparare ciolan la cuptor
  3. Servire
  4. Poftă bună!

Toți cumpărăm ciolan de porc afumat și-l facem cu fasole, cartofi, ciorbă tradițională. Dar în Spania, unde locuiesc de aproape 10 ani, am descoperit ciolanul proaspăt, genunchiul de porc. Spaniolilor le place mult și adevărul este că e genial. O carne împănată, gustoasă, care trebuie gătită slow ca să iasă bine. Dar în final, o rupi cu furculița.

Ingrediente pentru ciolan la cuptor

  • Câte un ciolan (genunchi de porc) la două persoane
  • Ulei de măsline
  • Vin
  • Sare
  • Piper
  • Salvie sau cimbru sau foi de dafin.

Preparare ciolan la cuptor

Se pot prepara direct la cuptor la o temperatură de 150-160 de grade pentru câteva ore. Eu am preferat să le pun în cooker, la temperatură scăzută pentru 4 ore.

Înainte de a băga ciolanele în cuptor sau cooker, le-am dat cu sare, piper. Am pus peste vin și ulei de măsline. Și un condiment, eu am pus cimbru, dar puteți pune și salvie sau două frunze de dafin. La fel, merge de adăugat și usturoi, jumătate de căpățână, necurățată.

După ce au stat ore în șir la temperatură scăzută, încercăm carnea cu furculița. Dacă e fragedă, trecem la rumenire.

Punem ciolanele într-o tavă de cuptor și le băgăm la 200 de grade pentru 40 de minute, apoi încă 10-15 ridicăm temperatura la 220. Să facă o crustă frumoasă. Nu lăsăm prea mult să nu se usuce carnea.

Servire

Ciolanul se servește ca atare, ca orice friptură, cu o garnitură și/sau o salată, murături etc. Dar poate fi folosit și într-un risotto, un wrap sau orice combinație care necesită o carne gustoasă și fragedă.

Poftă bună!

 

