Continuăm cu ciorbele de iarnă, sățioase și gustoase, care încălzesc și dau confort organismului. Afară temperatura e cu minus, în casă miroase a ciorbă „ca la mama acasă”, iar noi avem un „comfort food” perfect pentru cină sau prânz: ciorbă de cartofi și fasole verde.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Ingrediente

500 de g de fasole verde proaspătă, congelată sau din conservă

4 cartofi

1 morcov

1 sfert de țelină

O jumătate de ceapă

O jumătate de praz (partea albă)

Leuștean proaspăt au uscat

2-3 linguri de ulei de măsline extravirgin

Două linguri de pasță de roșii

O linguriță de pastă de arde

Sare, piper, boia dulce.

Opțional se poate acri cu borș, zeamă de varză sau lămâie.

Preparare ciorbă de cartofi și fasole verde

Am tăiat legumele mărunt și le-am călit 10 minute în câteva linguri de ulei de măsline . Am curățat cartofii și fasolea și le-am porționat în bucățele de mărimea unui dumicat. Dacă fasolea e congelată e gata tăiată. În conservă la fel.

Am pus legumele în 2 litri de supă sau apă. Eu am avut zeamă de supă rămasă de la niște carne pe care am fiert-o. Am adăugat și cartofii și fasolea și am fiert cam 15 minute. Nu uitați de sare și piper. Trebuie încercate cu furculița. Cartofii să fie moi și fasolea al dente. Se adaugă pasta de roșii, boiaua și se mai dau un clocot-două. Înainte de a stinge focul punem și leușteanul.

Se servește cu smântână sau iaurt și dacă se dorește se acrește cu borș, zeamă de varză sau lămâie.

Poftă bună!