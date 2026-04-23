Actrița și prezentatoarea TV Whoopi Goldberg a dezvăluit că nu mai consumă homar de ani de zile, după o experiență care a marcat-o profund. Mărturisirea a fost făcută în cadrul emisiunii „The View”, unde vedeta a povestit momentul care a determinat-o să renunțe complet la acest aliment.

Potrivit relatărilor ei, incidentul a avut loc în urmă cu mai mulți ani. Actrița se afla la o masă la care participa alături de un grup mare de persoane. Preparatul servit nu fusese gătit complet, iar reacția a fost una neașteptată. „Nu mănânc homar. Nu era complet gătit și s-a mișcat”, a spus vedeta, explicând că experiența a fost suficientă pentru a o face să evite definitiv acest tip de preparat, citează People. Momentul a fost cu atât mai șocant cu cât situația a fost cauzată, cel mai probabil, de volumul mare de comenzi din restaurant. „Cred că aveau foarte mulți clienți și scoteau farfuriile rapid”, a explicat ea.

Reacția actriței a fost imediată. În loc să continue masa, a ales să plece. „Nu trebuie să fac nimic. Am plecat acasă”, a spus ea, subliniind că nu a vrut să participe la o astfel de experiență.

O schimbare de perspectivă asupra alimentației

În urma acelui episod, Whoopi Goldberg a ajuns să evite nu doar homarul, ci și alte alimente de origine animală care îi creează disconfort. Vedeta a declarat că nu se simte confortabil să consume produse care păstrează aspectul recognoscibil al animalului. „Nu vreau nimic cu față. Nu îmi plac nici creveții cu capul”, a spus aceasta, sugerând o schimbare mai amplă de percepție asupra alimentației.

Discuția din emisiune a venit în contextul unor studii recente care arată că homarii pot simți durerea. Aceste concluzii au alimentat dezbateri la nivel internațional privind metodele de preparare a crustaceelor. Mai multe țări, precum Austria, Norvegia sau Noua Zeelandă, au interzis fierberea homarilor vii. Iar în alte state se discută adoptarea unor măsuri similare.

Declarațiile actriței au generat reacții diverse chiar și în rândul colegilor de platou. În timp ce unii au recunoscut că experiența este tulburătoare, alții au spus că nu ar renunța complet la consumul de homar.

Discuția reflectă o tendință mai largă, în care tot mai mulți consumatori încep să pună sub semnul întrebării modul în care sunt produse și preparate alimentele de origine animală.