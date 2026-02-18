După mulți ani de muncă grea în străinătate, soții Bușcă și-au împlinit visul. Au deschis restaurantul „La Tapita” în Alicante. Soția gătește, soțul ajută cu servirea, conversează clienții, mai repară una alta.

Au și mâncare românească, dar și din cea a locului, pentru că turiști sunt puțini în zonă și clienții mai mulți dintre vecini, care vor ce știu ei că ar trebui să fie mâncarea.

Dar vara când ajung și turiști români sau când vin conaționali de-ai noștri la un mic și o sarma mereu întreabă de papanași. „Mereu cer papanași sau prăjituri românești, dar din păcate nu pot face tot timpul, că nu am cerere constantă.”

