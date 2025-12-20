Mai mulți chefi și patisieri renumiți, unii cu stele Michelin sau asociați acestora, creează panettone excepționali. De asemenea, există patisieri premiați în Spania și chefi tineri cu stea Michelin, care elaborează versiuni gourmet.
Cel mai faimos este Jordi Roca (unul dintre cei trei frați Roca, proprietarii celebrului El Celler de Can Roca, 3 stele). Cunoscut pentru nota sa inovatoare, creează un panettone de haute pâtisserie cu alveole perfecte, arome intense și texturi lejere, folosind ingrediente clasice precum stafide și fructe confiate, dar și variante moderne cu cacao și gianduja. Cel pe care îl vedeți în video este preparat la cofetăria lui Jordi Roca, Rocambolesc.
Alți cofetari, precum frații Adrià și Rafael Aguilera (Cal Jan, Torredenbarra) sau Yann Duytsche (cel mai bun cofetar din Spania între 2016-2021), au fost premiați pentru panettone-ul lor artizanal și recunoscuți în concursuri naționale. În 2025, Oriol Carrió, un chef patiser din Barcelona a reușit să își impună panettone-le în topul competiției naționale.
Alejandro Serrano este cel mai tânăr chef cu o stea Michelin din Spania, care a creat versiuni speciale ale acestui desert minunat, precum un panettone roz, demonstrând versatilitatea produsului.
Mulți dintre acești panettone se vând sezonier, în lunile de toamnă-iarnă și mai ales înainte de Crăciun în mari centre comerciale spaniole precum El Corte Inglés, magazine gourmet specializate și direct în patiseriile sau restaurantele asociate acestor nume mari.