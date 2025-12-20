Dacă ai crezut că panettone este un desert tipic italian, află că patiserii din Spania au și ei de lucru în perioada Crăciunului. Fiecare familie de aici are pe masa de sărbătoare o felie de panettone fie el clasic (cu stafide și fructe confiate) sau cu diverse arome și inserturi moderne (ciocolată, fistic, lemon curd etc).

Mai mult deccât atât, anul acesta un patiser din Barcelona a realizat cel mai bun panettone din lume, detronând artiștii cofetari italieni. Și nu întâmplător, în Barcelona se găsesc câteva locații unde poți cumpăra un panettone mai bun decât cel pregătit de orice nonna (bunică). Iar unii dintre autori au și câteva stele Michelin.