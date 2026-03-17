Am fost la o vânătoare de trufe în nordul Spaniei, iar gazda noastră, Teresa, ne-a explicat că există sute de tipuri de trufe negre. Ca să le diferențiezi ai nevoie de multă informație, dar până și cei care spun că știu totul despre trufe, de fapt știu prea puțin. „Aici sunt trei cărți, frumoase, care conțin multe detalii, dar e posibil ca nimic să nu fie adevărat. Se știu puține lucruri despre trufele negre”, spune Teresa.

La restaurant, de multe ori, trufa neagră e fake

Tot gazda noastră ne-a povestit că la restaurant dacă nu vezi și nu miroși trufa și nu îți rade în farfurie din trufă în fața ta, probabil nu e trufă adevărată sau e un produs ieftin din China. „Nici noi care ne pricepem de multe ori nu ne dăm seama. Am fost la un restaurant unde a dat cu ceva „fâs-fâs”, cu ulei cu aromă de trufă și îți spune că e trufă. Dar îți dai seama după ce mănânci. Dacă îți rămâne pe gât un gust uleios, greu, nu e trufă adevărată”.