Cultivarea roșiilor sub panouri solare ar putea ajuta fermierii să producă eficient, să reducă consumul de apă și, în același timp, să genereze energie, potrivit unui studiu realizat de cercetători din Spania, potrivit TheCoolDown.

Un nou studiu arată că sistemele agrivoltaice, adică utilizarea aceluiași teren atât pentru agricultură, cât și pentru producția de energie solară, ar putea răspunde simultan unor provocări esențiale pentru fermieri: menținerea producției alimentare, reducerea consumului de apă și creșterea eficienței utilizării terenului.

Cercetarea, analizată de HortiDaily și realizată de echipe de la University of Seville și Polytechnic University of Madrid, a fost publicată în revista Agricultural Water Management.

Mai puțină apă, dar rezultate mai eficiente

Pentru a testa impactul, cercetătorii au cultivat roșii în mai multe scenarii: cu panouri solare și fără, dar și cu niveluri diferite de irigare.

Așa cum era de așteptat, reducerea apei a dus la scăderea producției. Totuși, diferența nu a fost drastică: în condițiile în care aportul de apă a fost redus cu 50%, producția a scăzut cu doar aproximativ 20%.

În plus, roșiile crescute sub panouri au utilizat apa mai eficient pentru dezvoltarea fructelor, ceea ce sugerează că umbra parțială poate reduce stresul asupra plantelor.

Cum se măsoară eficiența reală a terenului

Pentru a înțelege mai bine rezultatele, cercetătorii au folosit un indicator numit „Land Equivalent Ratio”, care măsoară eficiența combinată a producției agricole, consumului de apă și energiei generate.

Rezultatele obținute în zonele din Sevilla și Madrid au depășit valoarea 1, ceea ce indică faptul că folosirea terenului pentru agricultură și energie în același timp este mai eficientă decât utilizarea separată.

Venit suplimentar pentru fermieri

Un alt avantaj important este componenta economică. Panourile solare pot genera energie care aduce fermierilor un venit pasiv, fără a elimina complet producția agricolă.

În contextul în care seceta devine o amenințare tot mai mare, astfel de soluții sunt analizate tot mai atent de specialiști, mai ales pentru că permit reducerea consumului de apă fără pierderi majore de producție.

Nu toate culturile reacționează la fel

Deși roșiile înregistrează o ușoară scădere a producției în condiții de umbră și irigare redusă, alte culturi — precum măslinii — pot beneficia direct de aceste condiții.

În plus, umbra creată de panouri poate îmbunătăți condițiile de lucru pentru fermieri și poate reduce stresul termic asupra animalelor.

Agrivoltaica începe să se contureze ca o soluție practică pentru agricultura viitorului. Prin combinarea producției de hrană cu cea de energie și prin optimizarea consumului de apă, acest model ar putea ajuta fermierii să se adapteze la schimbările climatice și la presiunile economice tot mai mari.