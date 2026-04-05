FOTO-VIDEO | Expoziția de ouă de ciocolată cu simbolistica lui Gaudí / Cei mai celebri ciocolatieri din Barcelona s-au întrecut în a reconstrui spiritul Parcului Güell

05 apr. 2026, Călătorii Culinare
Foto: G4Food
Cuprins
  1. Trencadís – plăcile ceramice s-au transformat în fragmente de ciocolată
  2. Simboluri ale lui Gaudi, sculptate în cacao
  3. Un parc deschis pentru comunitate
  4. Oul care va fi cel mai votat are un loc la Muzeul Ciocolatei

Barcelona aniversează în 2026 Anul Gaudí, centenarul deschiderii Park Güell ca spațiu public, dar devine temporar și Capitală Mondială a Arhitecturii. Pentru fiecare dintre aceste ocazii, Sala Hipostilă a celebrului parc s-a transformat într-o galerie de artă inedită, găzduind expoziția „Gaudí în ciocolată”. Și pentru că totul a fost realizat acum în preajma Paștelui, expozanții au fost provocați să creeze ouă gigant cu simboluri legate de Gaudi și de minunatul său parc din nordul Barcelonei.

Zece dintre cei mai renumiți maeștri cofetari ai orașului condal și-au unit talentul pentru a reinterpreta formele organice, culorile puternice și simbolismul straniu al lui Gaudi.

Trencadís – plăcile ceramice s-au transformat în fragmente de ciocolată

Elementul central al expoziției este, fără îndoială, trencadís – tehnica mozaicului abstract din bucăți neregulate, inventată de Gaudí. Ciocolatierii au adaptat acest concept într-un mod fascinant:

  • Lluís Costa (Vallflorida Xocolaters) a creat un „Ou Trencadís” asamblat din tablete de ciocolată neagră, albă și cu lapte, sparte și remontate manual.

  • Ernest Ametller (Bubó) a prezentat „Nașterea trencadís-ului”, o piesă care leagă nașterea (simbolizată de ou) de moștenirea arhitectului.

  • Josep Maria Rodríguez (La Pastisseria) a preluat formele șerpuite ale băncilor din Piața Naturii, realizând un mozaic minimalist, pe un fond alb imaculat.

Simboluri ale lui Gaudi, sculptate în cacao

Vizitatorii pot recunoaște în vitrinele expoziției cele mai fotografiate colțuri ale parcului, transpuse în ciocolată:

  • Carles Carreras a reprodus fidel emblema scărilor din Park Güell, pictând manual fiecare punct colorat de pe trupul reptilei, pentru a imita originalul.

  • Miquel Chamorro s-a folosit de forma naturală a oului pentru a reconstrui „Casa Paznicului”.

  • Lluc Crusellas a secționat oul pentru a replica zona hipostilă, susținută de coloane impunătoare.

Un parc deschis pentru comunitate

Exponatul realizat de Saray Ruiz și Lluïsa Estrada ilustrează decorațiunile vegetale de pe poarta principală din fier forjat, simbolizând momentul în care parcul, proiectat inițial ca o zonă rezidențială personală, a fost deschis tuturor barcelonezilor.

Oul care va fi cel mai votat are un loc la Muzeul Ciocolatei

Expoziția nu este doar o experiență vizuală, ci și una interactivă. Până pe 9 aprilie, vizitatorii pot vota lucrarea preferată prin scanarea unui cod QR. Oul câștigător va primi un loc de onoare permanent în cadrul Muzeului Ciocolatei din Barcelona.

Finalul evenimentului promite să fie unul memorabil. Sub titlul de „Trencadís-ul trencadís-ului”, piesele de ciocolată vor fi sparte simbolic de elevii școlilor din vecinătatea parcului, transformând arta în bucurie pură pentru cei mici, exact așa cum Gaudí și-a imaginat Park Güell: un loc al comunității, al culorii și al vieții.

