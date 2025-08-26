VIDEO | De la Sarmale la Tapas | Mihaela și Lucian Burca, proprietarii unui mic magazin cu fructe și legume (Alicante): „Ne-am dorit să fim și producători, nu doar comercianți. Avem o livadă de portocali”

Au plecat în Spania, în urmă cu mulți ani, să lucreze în agricultură. Lucian Burca a lucrat apoi un timp în comerțul en gros cu fructe și legume. Și în cele din urmă și-au îndeplinit visul: au cumpărat o fruterie în Alicante, un mic magazin de cartier, cum se găsesc atâtea în Spania, cu fructe și legume proaspete și de calitate.

Dar agricultura a rămas acolo, într-un colț al inimii. „Ne-am dorit să fim și producători, nu doar comercianți. Avem o livadă de portocali”, spune Mihaela Burca. Și cei doi soți sunt deciși să nu se oprească aici: „Vrem să cultivăm și kaki și să luăm și o vie cu struguri în viitorul apropiat”.

De la o activitate comodă în România la munca grea pe câmp în Spania

În România el lucra în armată și ea într-un spital. După ce au venit în Spania au intrat la muncile câmpului ani de zile. Lucian a fost o perioadă în en gros-ul din Alicate, acolo unde a înțeles cât de complexă este rețeaua de distribuție a produselor proaspete. A învățat cum circulă marfa, de la producător la piață, și cât de importantă este calitatea fructelor și legumelor pentru clienți.

Această experiență s-a dovedit a fi un pas esențial în îndeplinirea visului lor: acela de a deschide propria afacere.

Un vis devenit realitate: fruteria din Alicante

După ani de muncă și economii, soții Buca au reușit să cumpere o fruterie în Alicante – un mic magazin de cartier, cum se găsesc la tot pasul în Spania, dar care este ceva aparte. Aici, clienții știu că găsesc fructe și legume proaspete, atent selecționate, dar și o atmosferă prietenoasă, pentru că relația dintre vânzător și cumpărător este una personală, apropiată.

Pentru Mihaela și Lucian, fruteria nu înseamnă doar un business, ci și o legătură directă cu comunitatea, pun suflet în fiecare produs selectat expus pe raft și caută să aducă mereu ce-i mai bun, pentru a-și fideliza clienții.

Dorința de a produce fructe nu a dispărut

Chiar dacă au devenit comercianți de succes, agricultura le-a rămas la inimă. „Ne-am dorit să fim și producători, nu doar comercianți. Avem o livadă de portocali”, povestește Mihaela. Iar planurile nu se opresc aici. Cei doi soți visează să extindă livada și să cultive și kaki, un fruct tot mai căutat în Spania, dar și să achiziționeze o vie. „Ne dorim să avem și struguri, deja suntem în discuții, e ceva mai departe, spre Valencia”, adaugă Mihaela.

Un drum cu provocări, dar și satisfacții

Portocale din livada lor ajung pe raftul magazinului propriu, dar sunt vândute și en-gros. Imprtant esta ca totul să fie bine organizat astfel încât între culesul fructului din pom și vânzarea către clientul final să nu treacă mult timp, fructele să-și păstreze calitățile, gustul și proprietățile nutritive. „N-au nicio legătură fructele produse de noi sau cele pe care le vindem cu ce aduc aștia de prin Maroc sau Africa de Sud”, susține Mihaela.

Lecția unei povești de succes

Povestea familiei Burca este una dintre miile de povești ale românilor plecați în Spania. Dar ceea ce o face specială este faptul că, dincolo de greutăți, au reușit să îmbine munca, ambiția și dorința de a nu-și uita rădăcinile și de a nu se depărta de cultivare pământului. Lucian și Mihaela au demonstrat că perseverența și munca pot împlini vise, iar parcursul lor profesional continuă.

Proiectul „De la Sarmale la Tapas” este susținut de Ambasada Regatului Spaniei în România

Montaj video: Sergiu Ioana.

Interviul a fost transcris cu Vatis Tech.

Citește și

VIDEO | De la Sarmale la Tapas – Ep. 10 | Aprozarul de pe vremuri din România există încă în Spania, în fiecare cartier/ Mihaela Burca, proprietarul unui mic magazin cu fructe și legume (Alicante): „Marfa trebuie să fie cât mai proaspătă și mai de calitate. Să poată fi păstrată fără probleme câteva zile în frigider fără să se strice”

VIDEO | De la Sarmale la Tapas | Comunitatea Valenciană: între mare, agricultură, paella și una dintre cele mai mari comunități de români din Spania

VIDEO | De la Sarmale la Tapas – Ep. 9/ Flori și Daniel Chereș, proprietarii restaurantului Glorieta Bistro din Alcañiz: „Sarmalele le facem pe rând, când unul când altul. Punem slănină afumată în carne și o lăsăm la macerat de seara până dimineața”

VIDEO | De la Sarmale la Tapas – Ep.8 | Românii comandă mici și ciorbă de perișoare, spaniolii tapas și … invers/ Ciprian Rău, proprietarul unui restaurant din Zaragoza: „Sunt mese mixte, unii vor calamari, alții ciorbă de burtă. Și nu întotdeauna românii sunt cei care cer ciorba de burtă”