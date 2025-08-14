VIDEO | De la Sarmale la Tapas – Ep.8 | Românii comandă mici și ciorbă de perișoare, spaniolii tapas și … invers/ Ciprian, proprietarul unui restaurant din Zaragoza: „Sunt mese mixte, unii vor calamari, alții ciorbă de burtă. Și nu întotdeauna românii sunt cei care cer ciorba de burtă”

Într-un cartier din marginea Zaragozei poți auzi limba română cam pe fiecare stradă, dar mai ales pe terasa barului restaurant Trident Fusion. Proprietarul, Ciprian, a decis să ofere clienților atât preparate românești tradiționale, cât și tapas-uri spaniole. E și bucătar și chelner, dar cel mai important, este gazdă pentru românii ce trec seară de seară la o bere și câțiva mici ori o ciorbă cu borș și smântână ca la mama acasă.

A venit pentru doi ani în Spania și a rămas o viață

Povestea lui Ciprian în Spania a început acum aproape două decenii, într-un mod neașteptat. O parte din familie era deja stabilită în Spania. „Am venit pentru un an, doi… și au trecut 18”, povestește el cu un zâmbet. Mutarea a fost gândită inițial ca o experiență temporară, dar viața i-a arătat alt drum.

Fire practică și pasionată de gătit, Ciprian a văzut rapid oportunitatea de a deschide un loc unde să îmbine gusturile românești cu cele spaniole. „Când am deschis restaurantul, nu m-am gândit că nu o să meargă. Am zis: cum fac acasă, așa voi face și acolo. Dacă merge, merge, dacă nu, nu.”

Meniu cu gust românesc și arome spaniole

Numele Trident Fusion reflectă exact conceptul gândit de Ciprian: fuziunea a două culturi culinare. În meniul său, ciorba de burtă și sarmalele se întâlnesc cu tapas, fructe de mare și preparate tradiționale spaniole. „Încerc să implementez mâncarea noastră la cei de aici și invers. Sunt mese amestecate – unii vor ciorbă de văcuță, alții calamari. Și e frumos așa.”

Spaniolii care trec pragul restaurantului sunt adesea surprinși de gusturile intense ale bucătăriei românești. „Am vecini care mă întreabă mereu când fac sarmale să vină să mănânce”, povestește Ciprian. Preparatele cele mai populare în rândul localnicilor sunt micii și sarmalele, două simboluri ale gastronomiei românești.

Anumite ingrediente vin direct din România

Pentru autenticitate, Ciprian aduce o parte din ingrediente direct din România: mici, bere, vinuri și condimente. Alte produse, precum legumele sau orezul, le achiziționează local. Surprinzător, într-o țară cu mii de soiuri de vin, „vinurile românești au succes aici, spaniolii sunt curioși să le încerce”, spune el.

Această combinație de rețete și gusturi îi permite să păstreze și gustul autentic românesc, dar și să se adapteze dorințelor locale. Preparate care există în ambele culturi, precum chiftelele cu sos, primesc o notă hibridă, cu influențe din ambele tradiții.

Viața de antreprenor în horeca

Conducerea unui restaurant nu este o sarcină ușoară. Ciprian recunoaște că „este foarte greu” să menții un standard înalt și să mulțumești toți clienții. „Clienții sunt sensibili. Dacă nu mulțumești unul, pierzi zece.”

În mare parte, gestionează singur bucătăria și servirea, cu sprijinul familiei în momentele aglomerate. „Sunt one man show, eu gătesc, eu servesc, când e aglomerat vin soția și copiii și mă ajută.” Această implicare directă îi permite să fie atent la fiecare detaliu și să ofere preparate proaspete, făcute cu atenție.

Mai mult decât un loc de mâncat

Pentru comunitatea românească din Zaragoza, Trident Fusion este mai mult decât un restaurant – este un loc de întâlnire, de socializare și de păstrare a legăturii cu gusturile de acasă. Mulți clienți vin inițial pentru o bere sau o porție de mici și revin cu familia pentru mese mai mari.

În meniu, există și un preparat despre care Ciprian spune că îl reprezintă: platoul casei – o abundență de carne, cârnați, mici, cartofi, murături, muștar, mezeluri și brânză, gândit pentru a fi împărțit de 7 persoane. „E foarte cerut.”

Visuri de întoarcere acasă

Chiar dacă viața l-a legat puternic de Zaragoza, Ciprian nu își ascunde dorința de a reveni, într-o zi, în România. Până atunci, continuă să construiască zi de zi punți între cele două culturi, cu fiecare farfurie servită.

Pentru cei care vor să îi calce pe urme și să deschidă un restaurant în Spania, sfatul lui e simplu și direct: „Să fie pregătiți de muncă și răbdători.”

Citește transcrierea interviului mai jos:

Ioana Costescu: Ciprian, cum a început aventura ta în Spania și mai ales cum ai ales țara?

Ciprian: Păi am venit direct în Zaragoza, aveam familie aici – verișori, mătușa – care stăteau aici și mi-au zis dacă vrem să venim cu soția împreună. Am zis „hai”. Am venit pentru un an, doi și deja au trecut 18 ani.

Ioana Costescu: Te-ai stabilit aici în Spania. Mulți români își doresc să se întoarcă. De unde ești din România?

Ciprian: Din Tecuci.

Ioana Costescu: Cât de greu a fost să treci de la bucătăria de acasă, unde presupun că găteai, la o afacere în toată regula, într-o cultură diferită?

Ciprian: Nu a fost greu, pentru că asta a fost pasiunea mea. Mereu mi-a plăcut gătitul. Când am deschis restaurantul nu m-am gândit că nu o să meargă. Nu mi-a fost frică. Am zis: „Cum fac acasă, așa voi face și acolo. Dacă merge, merge, dacă nu, nu.”

Ioana Costescu: Și a prins mâncarea românească?

Ciprian: Da, a prins gustul și au început să vină și foarte mulți spanioli cărora le place.

Ioana Costescu: Restaurantul se numește „Trident Fusion”. Ce înseamnă pentru tine?

Ciprian: Înseamnă mâncare românească și mâncare spaniolă, adică încerc să implementez mâncarea noastră celor de aici și invers. Sunt mese amestecate: unii vor ca la mare, alții vor ciorbă de văcuță sau de burtă.

Ioana Costescu: Cum reacționează spaniolii când gustă pentru prima dată sarmale sau ciorbă?

Ciprian: Rămân plăcut surprinși. Am vecini care mă întreabă mereu când fac sarmale să vină să mănânce.

Ioana Costescu: Crezi că bucătăria românească e cunoscută în Spania?

Ciprian: Nu. Și e puțin înțeleasă. Părerea mea e că bucătăria noastră e mai completă și mai complexă decât cea spaniolă. La noi, o ciorbă sau sarmalele implică mai multe ingrediente și pași.

Ioana Costescu: Care e preparatul românesc cel mai comandat de spanioli?

Ciprian: Micii și sarmalele.

Ioana Costescu: Există un fel de mâncare hibrid între România și Spania?

Ciprian: Poate chiftelele cu sos, care există în ambele bucătării, și poți combina sosurile.

Ioana Costescu: Ingredientele pentru mâncarea românească le aduci din țară?

Ciprian: Majoritatea, da – mici, bere, vin. Pătrunjelul sau orezul le iau de aici. Vinurile românești au succes.

Ioana Costescu: Ce înseamnă pentru tine să fii antreprenor în gastronomie?

Ciprian: Este foarte greu. Clienții sunt sensibili, trebuie să îi mulțumești pe toți. Dacă nu mulțumești unul, poți pierde mai mulți.

Ioana Costescu: Lucrezi singur?

Ciprian: Da, sunt „one man show” în bucătărie și la servire, cu ajutorul familiei în seriile aglomerate.

Ioana Costescu: Un restaurant românesc în străinătate e doar un loc de mâncat sau și de întâlnire?

Ciprian: E și loc de întâlnire. Mulți vin prima dată la o bere, apoi aduc și familia.

Ioana Costescu: Ce preparat nu ar dispărea niciodată din meniu?

Ciprian: Micii.

Ioana Costescu: Cum te vezi peste 5 ani?

Ciprian: Mi-aș dori să ajung acasă, în România, cu familia.

Ioana Costescu: Ce sfat ai da unui român care vrea să deschidă un restaurant în Spania?

Ciprian: (râde) Să se gândească de două ori.

Ioana Costescu: Dacă ar fi să alegi un preparat care îți descrie povestea, care ar fi?

Ciprian: Platoul casei – cu carne, cârnați, mici, cartofi, murături, muștar, brânză, de toate. E pentru 7 persoane și e foarte cerut. Nu l-aș schimba pentru nimic în lume.

Ioana Costescu: Mulțumim, Ciprian!

Ciprian: Și eu vă mulțumesc.

Transcrierea interviului a fost realizată cu Vatis Tech.

Montaj video: Sergiu Ioana.

Proiectul „De la Sarmale la Tapas” este susținut de Ambasada Regatului Spaniei în România.

Citește și

VIDEO | De la Sarmale la Tapas – Ep. 7 | Savarinele pregătite după rețeta clasică românească au mare succes în Zaragoza/ Agnita Stoica, patiser: „Le spun borrachos (bețivele), pentru că sunt însiropate cu esență de rom”

VIDEO | De la Sarmale la Tapas | Răzvan Fodor, manager al magazinului-depozit „Balcan Aliment Zaragoza”: „În Zaragoza vara sunt 40 de grade. Ce poate fi mai bun decât o salată cu roșii și telemea românească?”

FOTO-VIDEO | De la Sarmale la Tapas | Ep. 5 – Gustul cozonacului de acasă, în Zaragoza, la „Flory în Bucătărie”/ „O fată mi-a zis că, atunci când a dus cozonacul acasă, a simțit că s-a întors în bucătăria mamei. A fost cel mai frumos compliment”

VIDEO | De la Sarmale la Tapas – Ep. 4 | Daniel Chereș, proprietar al unui restaurant din Aragon, cu patru nominalizări Michelin BIB Gourmand: „Ultima generație a familiei care a înființat acest local mi l-a oferit mie”/ Dacă ar fi să introducă în meniul restaurantului un preparat românesc, ar opta pentru ardei umpluți