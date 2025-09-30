VIDEO | De la Sarmale la Tapas | În „Barul Angelei” din Castellon se organizează, cam la două luni, evenimente românești/ Angela Albu (proprietar restaurant): „Mâncarea e românească, vara ciorbă și iarna fasole și sarmale mereu. Am și costume populare să-i îmbrac pe musafiri”

Povestea Angelei Albu, de loc din Târgu Mureș, începe acum aproape două decenii, când soțul ei a plecat primul în Spania, iar după un an l-a urmat și ea. A lucrat ca ospătăriță, meseria pe care o practica și în țară, dar la sfatul unui coleg bucătar a prins curaj să își deschidă propria afacere. Astfel a apărut barul din Castellon, care astăzi numără 17 ani de existență, iar de patru ani a fost renovat pentru a reflecta cât mai bine tradițiile și identitatea românească. Obiecte românești decorează toți pereții, mesele sau barul și am aflat, vorbind cu Angela Albu, proprietara și sufletul barului-muzeu, că toate au în spate o poveste.

Pe lângă mâncarea românească, pe care o prepară zilnic pentru români și spanioli, Angela organizează, ca o dată la două luni un eveniment cu tematică românească: Ziua Secerișului, a Recoltei, a Mărțișorului etc. Are chiar și o colecție de costume populare cu care „se îmbracă fetele care nu au. Să fie ca acasă, lumea să cânte, să danseze, să spună poezii”, povestește Angela emoționată, cu ochii în lacrimi.

De mâncat, se pregătește ciorbă „din cea care în zona mea se duce la câmp, vara, iar iarna lumea se bucură de o ciorbă de fasole în pâine. Sarmalele nu lipsesc niciodată”.

Proiectul „De la Sarmale la Tapas” este susținut de Ambasada Regatului Spaniei în România

Montaj video: Sergiu Ioana.

Interviul a fost transcris cu Vatis Tech.

VIDEO | De la Sarmale la Tapas | ‘Barul Angelei’ din Castellon pare mai mult un muzeu folcloric/ Angela Albu: „Am vrut să aducem aici ceea ce ne reprezintă: vestuța bunicii din ziua nunții, cizmele mamei, covata de pâine. Am amenajat chiar o șură în miniatură”

VIDEO | De la Sarmale la Tapas | Locuiește în Spania, într-un loc minunat și totuși țara de care s-a îndrăgostit e România | Spaniolul Agustin Montero se împarte între tradițiile românești și cele spaniole: „Uneori îmi vine să mănânc sarmale, alteori tapas. Depinde de moment”

VIDEO | De la Sarmale la Tapas | Când a plecat acum 20 de ani în Turcia nu s-a gândit că va ajunge la Castellon, unde zilnic postează câte o rețetă pentru cei peste un milion de urmăritori ai blogului „La Sebi Acasă”/ Sebastian Stoica: „Dacă ar fi să propun o modificare importantă în dieta românilor, aș introduce mai mult ulei de măsline”