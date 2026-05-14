Grindina a distrus aproximativ 400 de hectare de viță-de-vie în Vrancea / Fermierii cer despăgubiri, iar sistemul antigrindină revine în centrul controversei

14 mai 2026, Articole / Reportaje
Imagine rol ilustrativ / foto Dreamstime
Aproximativ 400 de hectare de viță-de-vie din comuna Vârteșcoiu, județul Vrancea, au fost afectate de grindina căzută marți după-amiază, iar fermierii cer acum despăgubiri și readuc în discuție eficiența sistemului antigrindină, potrivit Monitorul de Vrancea.

Grindina a provocat distrugeri importante în podgoriile din comuna Vârteșcoiu, în special în satul Faraoanele, una dintre cele mai afectate zone din județ. Fenomenul meteo extrem s-a produs pe 12 mai 2026, în intervalul 13:44–14:00, iar culturile au fost afectate în doar câteva minute.

Primarul comunei Vârteșcoiu, Viorel Mîrza, a declarat că administrația locală a început centralizarea pagubelor și întocmirea documentelor necesare pentru raportarea situației către autoritățile județene.

„Pierderile sunt imense, iar proprietarii speră să fie despăgubiți la valoarea reală”, a declarat edilul, potrivit Monitorului de Vrancea.

Unele culturi au fost compromise aproape complet

Comuna Vârteșcoiu este cunoscută pentru suprafețele întinse cultivate cu viță-de-vie, viticultura fiind una dintre principalele surse de venit pentru localnici.

Fermierii spun că, în anumite parcele, culturile au fost compromise aproape în totalitate, iar refacerea plantațiilor afectate ar putea necesita investiții importante și mai mulți ani de muncă.

Grindina a afectat atât plantațiile aflate în plină dezvoltare vegetativă, cât și livezile și alte culturi agricole din zonă.

Sistemul antigrindină revine în centrul dezbaterii

Evenimentele din Vrancea readuc în atenție controversa legată de sistemul antigrindină din România.

Sistemul este conceput pentru protejarea culturilor agricole valoroase, precum vița-de-vie și livezile, prin intervenții în norii cu potențial de grindină.

Specialiștii din cadrul Sistemului Național Antigrindină susțin că tehnologia bazată pe iodură de argint reduce dimensiunea particulelor de grindină și favorizează transformarea acestora în ploaie. Potrivit datelor oficiale, gradul de protecție ar putea ajunge la 80-90% în zonele acoperite.

Fermierii și autoritățile au poziții diferite

Mai mulți fermieri din județe precum Vrancea, Prahova și Iași susțin însă că lansările de rachete antigrindină ar influența negativ precipitațiile și ar accentua seceta.

De cealaltă parte, reprezentanții Ministerului Agriculturii și specialiștii în meteorologie resping aceste acuzații și spun că intervențiile nu reduc cantitatea totală de precipitații, ci urmăresc doar prevenirea formării bucăților mari de grindină.

Controversa legată de sistemul antigrindină a continuat și în 2025, când activitatea acestuia a fost suspendată temporar pe fondul disputelor dintre autorități și agricultori.

