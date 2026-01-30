VIDEO | De la două vaci la o cifră de afaceri de 80 de milioane în 2025/ Cum s-a impus pe piață o fermă producătoare de brânză din Galicia

Fabrica de brânză Barral s-a născut în satul Pantiñobre, din Galiția, în anii ’70. De atunci, s-a consolidat ca un punct de referință al tradiției lactatelor din regiune, îmbinând elaborarea artizanală cu procese moderne care garantează calitatea și sustenabilitatea. Proiectul a început când un tânăr cuplu a decis să rămână în mediul ruralde aici. Au început cu doar două vaci și făceau brânză pentru consumul propriu și pentru vecini. Curând au descoperit că dacă își dezvlotă afacerea pot câștiga mai mulți bani.

Astăzi, după mai bine de cinci decenii, Barral are 36 de angajați și menține o colaborare constantă cu aproximativ 80 de ferme locale. Produce varietăți emblematice de brânză precum Arzúa-Ulloa și Queixo Tetilla.

Creștere sustenabilă și amprentă locală

Creșterea fabricii Barral se reflectă în producție și în cifra de afaceri, precum și în consolidarea unui model de afaceri care îmbină tradiția artizanală cu modernizarea tehnologică. Compania a încorporat procese automatizate în mod selectiv și deține o certificare, ce-i garantează siguranța și calitatea alimentară. Acest lucru i-a permis să își extindă distribuția la nivel național.

Iată principiile pe care funcționează această firmă:

Impact local: Relația cu fermele locale asigură trasabilitatea, prospețimea și calitatea laptelui, stimulând direct economia zonei.

Diversitate: Echipa integrează lucrători de 8 naționalități care conviețuiesc în Arzúa, aducând diversitate și întărind cultura organizațională.

Sustenabilitate: Strategia lor se bazează pe eficiență energetică, utilizarea responsabilă a apei și reducerea emisiilor de CO2.

Menținerea modelului artizanal de brânză în era modernă

De la începuturile sale, fabrica Barral a avut o creștere susținută bazată pe experiența de familie și pe o viziune pe termen lung. Ceea ce a început cu mici cuve artizanale a evoluat, de-a lungul anilor, către instalații moderne capabile să depășească 1.300.000 de kilograme anual, menținând întotdeauna standarde înalte de calitate în fiecare fază de producție.

Echilibrul dintre tradiție și modernitate permite brandului Barral să abordeze noi etape de dezvoltare fără a pierde esența artizanală care îl definește. Îmbunătățirea progresivă a proceselor interne și consolidarea controlului de calitate au sporit încrederea clienților și a distribuitorilor.

Rezultate economice și perspective

Filozofia îmbunătățirii continue a consolidat reputația companiei și relațiile comerciale stabile.