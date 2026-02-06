Doina Șerbu a ajuns în Spania împreună cu familia și aici a descoperit că trei dintre cei patru copii sufereau de boală celiacă.

Produsele fără gluten din magazine nu i sau părut potrivite pentru copii, așa că a început să pregătească pâine acasă. Dar pentru asta a fost nevoită să învețe cum se lucreză cu făina fără gluten și, mai ales, secrete, ingrediente sau proceduri secrete, la care a ajuns folosind propriile experimente și greșeli sau uitându-se la ce făceau alții.

A ajutat-o și faptul că avea o diplomă în inginerie alimentară, așa că principiile chimiei alimentelor îi sunt cunoscute. Iar ingredientul absolut obligatoriu într-o pâine fără gluten este „faimosul psyllium, cum spune Doina, fără de care pâinea nu crește, nu se face pufoasă și nu are gust de pâine”.

