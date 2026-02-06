Nutriție Video

VIDEO | Cum faci o pâine pufoasă și bună fără gluten/ Doina Șerbu („Viața fără gluten și zahăr”): Sunt multe secrete pe care le-am aflat și din experiență, dar și de la alții

Ioana Costescu 6 februarie 0 comentarii
video-cum-faci-o-paine-pufoasa-si-buna-fara-gluten-doina-serbu-viata-fara-gluten-si-zahar Foto: G4Food

Doina Șerbu a ajuns în Spania împreună cu familia și aici a descoperit că trei dintre cei patru copii sufereau de boală celiacă.

Produsele fără gluten din magazine nu i sau părut potrivite pentru copii, așa că a început să pregătească pâine acasă. Dar pentru asta a fost nevoită să învețe cum se lucreză cu făina fără gluten și, mai ales, secrete, ingrediente sau proceduri secrete, la care a ajuns folosind propriile experimente și greșeli sau uitându-se la ce făceau alții.

A ajutat-o și faptul că avea o diplomă în inginerie alimentară, așa că principiile chimiei alimentelor îi sunt cunoscute. Iar ingredientul absolut obligatoriu într-o pâine fără gluten este „faimosul psyllium, cum spune Doina, fără de care pâinea nu crește, nu se face pufoasă și nu are gust de pâine”.

Citește aici interviul complet cu Doina Șerbu, „Viața fără gluten și zahăr”.

, , ,

By Ioana Costescu

Citește și

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *