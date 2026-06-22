Sâmbătă, 27 iunie 2026, Podul Prieteniei dintre Giurgiu și Ruse va fi închis pe seară pentru câteva ore, la fel ca și navigația comercială: are loc Parada Dunării – cu DJ și atmosferă de festival pe ambele maluri, cu defilarea a peste 200 de ambarcațiuni și foc de artificii de pe pod. La Pontona 10, un restaurant cu view de pe malul bulgăresc, are loc și degustarea „Vinuri fără frontiere”, cu 3 crame din România și tot atâtea de la vecinii de la sud de Dunăre. Amfitrioni: Anelia Hristova de la Wine Adventures Bulgaria și mai vechea noastră cunoștință de aici, Iulia Bahovski, „ambasadoarea” informală Ro/Bg.