VIDEO | Conferința G4Food & Economedia | Bogdan Chiripuci, Clubul Fermierilor Români: Fermierul poate educa și el consumatorul în privința calității și trasabilității produselor pe care le poate pune pe masă

29 mart. 2026, Agricultura României, în noul context global
Foto: Credit foto @iStock.com/Anna Listishenko, @https://cfro.ro/

Bogdan Chiripuci, Manager Politici și Programe pentru Agricultură, Clubul Fermierilor Români, a afirmat că și fermierul poate educa la rândul său consumatorul.

Declarația a fost realizată în cadrul conferinței „România în noul context global. Oportunități și riscuri economice, agricole și comerciale” tema Mercosur:

„Cred că fermierul are nevoie mai mult ca niciodată de încrederea consumatorului, pentru că discutăm despre 30 de ani în care partea de retail ne-a spus în mod foarte coerent „educăm consumatorul”. Avem nevoie, complementar cu partea de retail, să înțelegem că și fermierul poate educa consumatorul în privința calității și trasabilității produselor pe care le poate pune pe masa acestora”.

G4Food și Economedia au organizat vineri, 20 martie 2026, conferința „România în noul context global. Oportunități și riscuri economice, agricole și comerciale”, un eveniment care a adus în prim-plan schimbările majore din economie, agricultură și comerț și modul în care acestea influențează mediul de business din România.

Conferința a reunit decidenți publici, reprezentanți ai mediului de afaceri, ai asociațiilor profesionale și experți în politici economice. Discuțiile s-au concentrat pe impactul noilor realități globale, inclusiv acordul UE-Mercosur, asupra agriculturii, industriei și exporturilor.

FOTO-VIDEO | „Am început cu ideea de a produce vin pentru consum propriu” / Cum a ajuns o gospodărie din Drăgășani un resort de 3 stele cu cramă
VIDEO | Rețetele Juanitei | Dincolo de clasicul ciolan afumat/ Cum prepari genunchi de porc să iasă fraged să-l poți desface cu furculița
FOTO/VIDEO | Povestea unei campioane a cafelei / Delia Avram transformă fiecare ceașcă într-o experiență și duce România pe podiumuri internaționale: „E următorul nivel în meseria de barista, să cauți excelența în fața unui juriu, pe cronometru”
VIDEO | Tania Fântână (nutriționist): „Grăsimile nu sunt inamicul nostru” / Cum le folosim corect fără să ne îngrășăm
VIDEO | Agricultura pe datorie | Elena Andrei, fermier: „Riscăm să nu ne putem hrăni propria familie. Fiul meu, la 17 ani, își face griji că nu vom avea resurse suficiente să ne acoperim datoriile”

Starbucks închide două cafenele în București, dar caută extindere în ate orașe din țară / Compania vorbește despre optimizare
VIDEO/FOTO | Primul restaurant balinez din România, redeschis în spațiu nou la Timișoara. Patronul român a locuit zece ani în Bali și s-a întors acasă cu o soție asiatică / Inaugurare cu ambasadorul Indoneziei
5 produse esențiale pentru curățenia de Paște / Rezultatul ține foarte mult de ordinea de lucru și de timpul de acțiune
Dieta mediteraneană ar putea încetini îmbătrânirea prin proteine microscopice din celule, arată un nou studiu. Uleiul de măsline, peștele și leguminoasele apar printre alimentele-cheie
Acordul UE-Australia pune fermierii pe jar / Deși nu pe deplin justificate, sunt câteva temeri / Alina Crețu, președinte Forumul APPR: „Australienii sunt cei mai mari exportatori de carne de vită și carne de oaie”