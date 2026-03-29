Bogdan Chiripuci, Manager Politici și Programe pentru Agricultură, Clubul Fermierilor Români, a afirmat că și fermierul poate educa la rândul său consumatorul.

Declarația a fost realizată în cadrul conferinței „România în noul context global. Oportunități și riscuri economice, agricole și comerciale” tema Mercosur:

„Cred că fermierul are nevoie mai mult ca niciodată de încrederea consumatorului, pentru că discutăm despre 30 de ani în care partea de retail ne-a spus în mod foarte coerent „educăm consumatorul”. Avem nevoie, complementar cu partea de retail, să înțelegem că și fermierul poate educa consumatorul în privința calității și trasabilității produselor pe care le poate pune pe masa acestora”.

G4Food și Economedia au organizat vineri, 20 martie 2026, conferința „România în noul context global. Oportunități și riscuri economice, agricole și comerciale”, un eveniment care a adus în prim-plan schimbările majore din economie, agricultură și comerț și modul în care acestea influențează mediul de business din România.

Conferința a reunit decidenți publici, reprezentanți ai mediului de afaceri, ai asociațiilor profesionale și experți în politici economice. Discuțiile s-au concentrat pe impactul noilor realități globale, inclusiv acordul UE-Mercosur, asupra agriculturii, industriei și exporturilor.