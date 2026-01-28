Popularul chef român Richard Abou Zaki, proprietarul și „creierul” restaurantului italian cu 1 stea Michelin, Retroscena, a postat pe rețelele sociale sarmalele cu mămăliguță din restaurantul său.

Nu, nu este vorba despre un nou meniu, reinterpretat și oferit clienților veniți să-și încânte palatul, cum îi place celebrului chef să spună. Sunt chiar clasicele sarmale cu varză murată și carne de porc, fierte bătrânește în oală, iar alături o mămăligă „ca la mama acasă”.

Produsele românești au fost pregătite de românii care lucrează în bucătăria de la Retroscena, inclusiv Claudiu Gherguț, câștigătorul Chefi la cuțite, sezonul 15. Și nu sunt pentru clienți, ci pentru lucrători, cei care pregătesc, în spatele (retro)scenei, minunatele farfurii cu stea Michelin.

Iar de la magazinul românesc, pentru că în Italia sunt multe, băieții au cumpărat și smântână, să fie gustul de acasă complet.

„Toți românii să le vadă și să fie mândri de noi!”, spune chef Richard în înregistrare, fără a preciza dacă el știe sau nu să facă sarmale și mămăligă după rețeta tradițională.