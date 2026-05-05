„La „Chefi” am întâlnit un stres foarte mare. La început nu știi de unde să le iei, ai multe întrebări în cap. Dar după ce intri în ritm și înveți unde sunt lucrurile în bucătărie, stresul scade și începi să te bucuri de cine ești tu ca persoană

Arăți cine ești tu cu adevărat acolo, îți arăți fața reală. Nu credeam că o să întâlnesc o asemenea experiență: stres, emoție, creativitate și bucurie, toate în același timp. E un sentiment greu de descris, trebuie încercat.

Colegii mei au fost foarte pozitivi și m-au susținut. Au fost cu like-uri, cu încurajări și chiar cu o doză de uimire că m-am dus acolo. Important este să te bucuri de experiență, iar eu apreciez enorm susținerea lor.

Chef Ștefan te lasă să te inventezi tu ca chef. Te lasă să te exprimi, să te pui singur în valoare, ceea ce e o notă foarte puternică. Chiar dacă m-a mai criticat (având pretenții mari de la mine pentru că am 15 ani de experiență), m-a ajutat să cresc. E greu să te bați cu oameni care vin din restaurante cu stele Michelin, dar am luptat și eu”, povestește chef Rareș.