VIDEO | Rareș Vintileanu (Trattoria Buongiorno), despre participarea la „Chefi la cuțite”: „Arăți cine ești tu cu adevărat acolo. Ștefan Popescu te lasă să te inventezi tu ca chef, să te exprimi, să te pui singur în valoare”

05 mai 2026, Chef fără secrete
Foto: G4Food
 
L-am întrebat pe chef Rareș Vintileanu cum a fost experiența de la „Chefi la Cuțite”, dacă l-au susținut în acest demers colegii de la Trattoria Victoriei, dar și cum i s-a părut colaborarea cu chef Ștefan Popescu, liderul echipei din care a făcut parte. Concursul a fost o experiență inedită, află de la el de ce.

„La „Chefi” am întâlnit un stres foarte mare. La început nu știi de unde să le iei, ai multe întrebări în cap. Dar după ce intri în ritm și înveți unde sunt lucrurile în bucătărie, stresul scade și începi să te bucuri de cine ești tu ca persoană

Arăți cine ești tu cu adevărat acolo, îți arăți fața reală. Nu credeam că o să întâlnesc o asemenea experiență: stres, emoție, creativitate și bucurie, toate în același timp. E un sentiment greu de descris, trebuie încercat.

Colegii mei au fost foarte pozitivi și m-au susținut. Au fost cu like-uri, cu încurajări și chiar cu o doză de uimire că m-am dus acolo. Important este să te bucuri de experiență, iar eu apreciez enorm susținerea lor.

Chef Ștefan te lasă să te inventezi tu ca chef. Te lasă să te exprimi, să te pui singur în valoare, ceea ce e o notă foarte puternică. Chiar dacă m-a mai criticat (având pretenții mari de la mine pentru că am 15 ani de experiență), m-a ajutat să cresc. E greu să te bați cu oameni care vin din restaurante cu stele Michelin, dar am luptat și eu”, povestește chef Rareș.

Citește interviul complet cu chef Rareș Vintileanu la rubrica „Chef fără secrete” în care „spune tot” despre bucătăria de la Trattoria și despre participarea sa la Chefi la cuțite.

VIDEO | Rețetele Juanitei | Tocăniță de ciuperci/ Rețeta tradițională românească, pe care o pregătești în 20 de minute
VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 75): Aurul lichid al Sardiniei – Vermentino
VIDEO | Ladies & business (Episodul 13) | „Crăița Merelor” sau cum transformi o livadă de familie într-un business care aduce turiști și educă o generație nouă de consumatori / Corina Oprea: „Suntem deschiși către tehnologie, însă încercăm să o folosim inteligent”
VIDEO | Președintele Comisiei pentru agricultură din Senat, Sebastian Cernic: Agricultura trebuie tratată ca o chestiune de siguranță națională. Fermierul nu este un simplu agent economic, ci un garant al stabilității naționale
VIDEO | Nutriționistul Tania Fântână, sfaturi pentru grătarul perfect: „Cu cât simplifici farfuria, cu atât digestia va fi mai ușoară”
