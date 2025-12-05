Andreea Druță conduce unul dintre brandurile de cofetărie care au crescut rapid în ultimii ani, după un parcurs început încă din adolescență. „Am început să lucrez ca ospătar la evenimente”, spune ea, amintind că primele rețete din laboratorul Lapterra au fost doar trei: „cremșnit, tiramisu și biscuiți pufoși”.

Astăzi, portofoliul depășește 30 de produse, de la cozonacii tradiționali cu nucă, cacao și rahat, preferați mai ales în București, până la variante cu fistic, populare în Suceava.

Adaptarea la public rămâne o provocare constantă, „nevoile clienților sunt diferite”, explică tânăra antreprenoare, care observă cum în Suceava se caută deserturi mai sofisticate, în timp ce în Capitală domină produse clasice.

În plin sezon de iarnă, comenzile corporate au crescut, iar laboratorul consumă „sute de kilograme de lapte, frișcă, unt, cacao” și chiar „până la 30 de mii de ouă pe lună”.