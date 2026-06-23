Valurile de căldură tot mai frecvente îi determină pe mulți oameni să renunțe la activitatea fizică, iar acest lucru ar putea avea consecințe importante asupra sănătății publice în următoarele decenii, avertizează cercetătorii. Specialiștii spun însă că exercițiile fizice nu trebuie abandonate în perioadele caniculare, ci adaptate pentru a reduce riscurile asociate temperaturilor ridicate, conform BBC.

Subiectul este de actualitate inclusiv la Cupa Mondială de Fotbal 2026, organizată în SUA, Canada și Mexic, unde au fost introduse pauze suplimentare de hidratare în timpul meciurilor din cauza căldurii excesive.

Potrivit unui studiu recent coordonat de cercetători de la Universitatea Catolică Pontificală din Argentina, temperaturile în creștere asociate schimbărilor climatice ar putea determina milioane de persoane să facă mai puțină mișcare. Consecința ar putea fi între 470.000 și 700.000 de decese premature anual până în 2050.

De ce obosim mai repede când este foarte cald

În timpul exercițiilor fizice, mușchii produc căldură. Organismul încearcă să se răcorească prin transpirație și prin direcționarea unei cantități mai mari de sânge către piele.

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Această reacție creează însă o problemă: sângele este necesar și pentru alimentarea mușchilor cu oxigen. Astfel, în condiții de căldură, mușchii primesc mai puțin oxigen, iar oboseala apare mai repede. În plus, inima este nevoită să lucreze mai intens pentru a susține aceste procese.

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Alegeți orele mai răcoroase ale zilei

Specialiștii recomandă ca activitatea fizică să fie programată dimineața devreme sau seara, când temperaturile sunt mai scăzute.

De asemenea, zonele umbrite sunt de preferat celor expuse direct la soare. Diferența de temperatură dintre o suprafață aflată în plin soare și una umbrită poate ajunge la 12-15 grade Celsius.

Umiditatea contează aproape la fel de mult ca temperatura

Transpirația răcorește corpul prin evaporare. Atunci când umiditatea este ridicată, acest mecanism devine mai puțin eficient, deoarece aerul este deja încărcat cu vapori de apă.

Și circulația aerului este importantă. Spațiile închise sau slab ventilate cresc riscul de supraîncălzire.

Reduceți durata și intensitatea antrenamentelor

În zilele foarte călduroase, experții recomandă sesiuni mai scurte și mai puțin solicitante.

O plimbare de dimineață sau câteva exerciții ușoare în interior pot reprezenta alternative mai sigure decât respectarea cu orice preț a programului obișnuit de antrenament.

Pauzele regulate sunt esențiale, iar în timpul acestora este recomandată retragerea într-un spațiu răcoros sau climatizat.

Cum vă puteți răcori eficient

Deși pungile cu gheață par o soluție rapidă, ele răcesc doar o suprafață redusă a corpului.

Mai eficiente sunt metodele care implică apa rece:

stropirea corpului cu apă;

scufundarea mâinilor și antebrațelor în apă rece;

aplicarea repetată a unui prosop umed și rece pe brațe, picioare și trunchi.

Apa care se evaporă de pe piele contribuie la răcirea organismului într-un mod asemănător transpirației.

Răcirea înainte de efort poate ajuta

Studiile arată că reducerea temperaturii corporale înainte de antrenament oferă un „buffer termic”, permițând organismului să suporte mai bine căldura.

Consumul de băuturi foarte reci sau de gheață mărunțită poate contribui la scăderea temperaturii interne înainte de începerea exercițiilor.

Organismul se poate adapta la căldură

Expunerea progresivă la temperaturi ridicate determină apariția unui proces numit aclimatizare la căldură.

După aproximativ una-două săptămâni de exerciții efectuate regulat în condiții de căldură, corpul începe să transpire mai eficient, volumul de sânge crește, iar temperatura internă de repaus scade.

Aceste adaptări reduc riscul problemelor asociate căldurii, însă dispar dacă expunerea la temperaturi ridicate este întreruptă pentru o perioadă mai lungă.

Semne care indică faptul că trebuie să vă opriți imediat

Specialiștiii atrag atenția că epuizarea termică devine tot mai frecventă pe fondul valurilor de căldură.

Semnalele de alarmă includ:

amețeală;

greață;

oboseală accentuată;

palpitații;

senzație de slăbiciune.

La apariția acestor simptome, activitatea fizică trebuie întreruptă imediat, iar persoana trebuie să se răcorească și să se hidrateze.

Cercetătorii subliniază că, pe măsură ce verile devin tot mai fierbinți, întrebarea nu va mai fi dacă facem mișcare, ci când, unde și cum o facem în siguranță.