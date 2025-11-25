Piața produselor organice din Italia (care include retailul, HoReCa și exporturile) a atins valoarea de 10,4 miliarde de euro în 2024, marcând o creștere de 6% față de anul precedent, arată raportul Focus Bio Bank 2025, citat de European Supermarket Magazine.

Creșterea vine într-un context în care vânzările totale de alimente în retail au urcat cu doar 0,7% în valoare, iar volumele au scăzut cu 0,4%. În contrapondere, segmentul bio a continuat să avanseze puternic: vânzările de produse organice în retail au crescut cu 6%.

Supermarketurile domină piața bio

Vânzările din magazinele specializate bio au ajuns la 1 miliard de euro (+9%), în timp ce vânzările din supermarketuri și hipermarketuri au crescut la 3,3 miliarde de euro (+5%).

Un trend important este ascensiunea mărcilor proprii: acestea au crescut cota de piață a retailului modern în vânzările de produse bio de la 48% la 64% în ultimul deceniu. În paralel, ponderea magazinelor bio a coborât de la 31% la 20%, o evoluție similară cu cea observată în Franța și Germania.

Pentru optimizarea profitabilității, numărul produselor bio de marcă listate în lanțurile analizate a scăzut cu 8%, până la 5.600 de articole, primul declin înregistrat în ultimii 15 ani.

În total, 23 de retaileri au oferit produse bio, cu o medie de 244 de referințe per retailer. Cele mai bine reprezentate lanțuri sunt Coop (1.050 SKU-uri), Dm (869) și Conad (425).

Fructele și legumele reprezintă 26% din totalul produselor bio marca proprie.

Magazinele bio dedicate, tot mai puține

Produsele bio private label reprezintă 30% din cele aproximativ 19.000 de produse organice disponibile pe piață. În retailul modern, 80% din vânzările alimentare provin din acest canal, iar produsele private label dețin 32% din vânzări. În plus, 47% din vânzările mărcilor proprii sunt generate de produsele bio.

Numărul magazinelor bio specializate a scăzut la 989 în 2024, cu 3,2% mai puțin decât în 2023 și cu 31% sub nivelul din 2017. Totuși, vânzările acestora au rămas stabile sau au crescut ușor după ajustarea la inflație.

Aproximativ 40% dintre magazinele bio sunt afiliate unor lanțuri specializate, iar NaturaSì rămâne cel mai important lanț național și online. Tot mai multe lanțuri investesc în propriile mărci pentru a fideliza consumatorii.

Raportul Focus Bio Bank 2025 a analizat 23 de lanțuri de retail modern și 33 de mărci private de produse bio, acoperind 5.600 de articole listate.