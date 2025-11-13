În ultimii doi ani, Bulgaria a înregistrat o creştere semnificativă a numărului producătorilor de produse ecologice – peste 20% în ritm anual – alături de o creştere a efectivelor de animale şi a terenurilor certificate, a declarat miercuri adjunctul ministrului Agriculturii şi Alimentaţiei, Yanislav Yanchev, pentru BTA.

Acesta a participat la campania de informare “Vocaţie: BioLogic!”, dedicată promovării agriculturii organice, transmite Agerpres.

În prezent, aproape 4% din terenurile agricole ale ţării sunt certificate pentru agricultura organică. Adjunctul ministrului a menţionat că acest lucru marchează un progres solid faţă de 2023, deşi cifrele sunt încă sub obiectivele naţionale. În agricultura organică, suprafaţa de teren certificată şi numărul de animale au crescut cu peste 50%, în timp ce progresele în producţia agricolă au fost mai moderate, dar totuşi importante, a adăugat el.

Unele dintre procedurile de solicitare a certificării vor fi simplificate, dar măsurile de control vor rămâne stricte, a subliniat adjunctul ministrului. Cu toate acestea, potrivit fermierilor, creşterea animalelor în mod ecologic se confruntă încă cu multe dificultăţi. “Nu există nimic sigur; suntem constant în întuneric. Perioada programului a început cu un set de condiţii, iar acum acestea se schimbă. Măsurile erau valabile un an, dar acum devin un angajament pe trei ani, iar bugetul se schimbă şi el”, a declarat Yordan Trifonov, care este implicat în creşterea animalelor în mod ecologic de peste zece ani şi creşte peste 120 de vaci în regiunea Bolyarovo.

El a adăugat că lipsa unei pieţe interne de produse organice rămâne, de asemenea, o problemă majoră. „Vindem la preţuri convenţionale; doar respectăm reglementările pentru producţia organică. Sperăm ca într-o zi această piaţa să se deschidă, dar când, nu am nicio idee”, a comentat fermierul.

Anul acesta, campania de informare a Ministerului Agriculturii: „Vocaţie: BioLogic!” include şase oraşe regionale. La întâlnirea de la Yambol cu adjunctul ministrului, Ianchev, şi experţi ai Ministerului au participat sute de fermieri din zonă.

